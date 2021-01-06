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السيسي: إلغاء الاحتفالات بسبب كورونا منعني من زيارة الكاتدرائية

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محمد أبو عمرة
07:59 م | الأربعاء 06 يناير 2021
الرئيس خلال تهنئة البابا بالعيد اليوم

الرئيس خلال تهنئة البابا بالعيد اليوم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التحية والتقدير للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «بوجه التحية والتقدير لشخصكم الكريم الذي أعتز به كثيرا وأقدره وأحترمه كثيرا».

وأضاف الرئيس، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس، مع البابا تواضروس الثاني، اليوم: «كنت أتمنى هذا العام أن أقدم التهنئة في الكاتدرائية لولا الظروف اللي أدت إنه مايبقاش فيه احتفال في الكاتدرائية».

وتابع: «ببقى سعيد اني أتواجد وسط أهلي وناسي.. أهنيكم وأفرح معاكم بالعيد بتاعكم.. لكن الجائحة مدتناش الفرصة دي».

وخاطب الرئيس البابا، قائلاً: «أرجو أن يصل احترامي ومحبتي وتقديري واحترامي لكم جميعا».

ورد البابا على الرئيس، قائلاً: «كل عام وسيادتك ومصر جميعا بكل خير.. هنوصل الرسالة للأقباط في مصر وخارج مصر».

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