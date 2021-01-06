السيسي: إلغاء الاحتفالات بسبب كورونا منعني من زيارة الكاتدرائية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التحية والتقدير للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «بوجه التحية والتقدير لشخصكم الكريم الذي أعتز به كثيرا وأقدره وأحترمه كثيرا».

وأضاف الرئيس، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس، مع البابا تواضروس الثاني، اليوم: «كنت أتمنى هذا العام أن أقدم التهنئة في الكاتدرائية لولا الظروف اللي أدت إنه مايبقاش فيه احتفال في الكاتدرائية».

وتابع: «ببقى سعيد اني أتواجد وسط أهلي وناسي.. أهنيكم وأفرح معاكم بالعيد بتاعكم.. لكن الجائحة مدتناش الفرصة دي».

وخاطب الرئيس البابا، قائلاً: «أرجو أن يصل احترامي ومحبتي وتقديري واحترامي لكم جميعا».

ورد البابا على الرئيس، قائلاً: «كل عام وسيادتك ومصر جميعا بكل خير.. هنوصل الرسالة للأقباط في مصر وخارج مصر».