الإعدام لمزارع والمشدد 15 سنة لطالب قتلا سائقا بالإسماعيلية

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الستار على قضية مقتل سائق "توك توك"، على يد مزارع وطالب، أثناء محاولتهما سرقته، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام، والسجن المشدد 15 سنة للمتهم الثاني.

واستمعت المحكمة، برئاسة المستشار عزت كامل، وعضوية المستشارين مصطفى قايد، وولاء محمد وجدي، وأمانة سر هيثم عمران، إلى دفاع المتهمين وشهود الإثبات في القضية، قبل أن تصدر أحكامها بحق المتهمين.

وتعود الواقعة إلى شهر نوفمبر 2019، عندما تلقى المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية في ذلك الوقت، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة طفل، وبها عدة طعنات بالرقبة والصدر.

وبتشكيل فريق بحث، ضم النقباء حسن رضوان، ومحمد جبر، وملهم البلتاجي، ومصطفى جميل، توصل الضباط إلى هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، وأن المجني عليه يدعى "عبد الله أ. ع."، 15 سنة، ويعمل سائق "توكتوك"، مقيم بدائرة المركز.

وتمكنت حملة أمنية من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، وهما "أحمد م. ع."، 24 سنة، مزارع، و"كريم أ. م."، 16 سنة، طالب بالثانوية الأزهرية، يقيمان بناحية مركز بلبيس في محافظة الشرقية، اللذين اعترفا بارتكاب الوقعة، وأرشدا عن السلاح المستخدم فى الجريمة.

وقال المتهمان، في اعترافاتهما أمام النيابة العامة، إن المتهم الأول استدرج المجني عليه بغرص توصيله إلى إحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وقاما بطعنه عدة طعنات في الصدر والرقبة، واستوليا منه على التوكتوك الخاص به.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق اليوم، محاولة مدرس قتل زوجته طعناً بالسكين أمام أطفاله، حيث كشفت التحقيقات، التي باشرها أسامة صفي الدين، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار شريف معتز، رئيس نيابات ثاني وثالت الإسماعيلية، وسكرتارية حسن فاروق، أن المتهم كان على خلاف دائم مع زوجته خلال الفترة الأخيرة.