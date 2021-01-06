عاجل.. ابنة نهى العمروسي لـ«الوطن»: معملتش حاجة وواثقة في البراءة

في أول تصريح صحفي لها بعد إخلاء سبيلها، قالت نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، خلال اتصال هاتفي خصّت به «الوطن» بعد خروجها من محبسها في قسم شرطة القاهرة الجديدة أول: «الحمد لله على إخلاء السبيل بشكر ربنا على كرمه عليا وأنا واثقة في البراءة».

وأضافت: «أنا على الأسفلت مع الأستاذ طارق العوضي المحامي الكبير، بشكره على تعبه معايا وبشكر كل الناس اللي تعاطفت معايا، وبصراحة أنا بريئة ومعملتش أي حاجة في هذه الجريمة السيئة دي اللي أي إنسان بيرفضها».

وغادرت نازلي مصطفى محبسهما مع محاميها طارق العوضي منذ قليل بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها تنفيذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها بدون أي ضمانات مالية مع المتهم سيف الدين أحمد، بعدما كانا محبوسين على ذمة قضية الاعتداء على فتاة بفندق فيرمونت، ووقائع أخرى مرتبطة بها.