محامون عن إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي في قضية فيرمونت: ليست متهمة

قال سعيد عبدالخالق عضو مجلس نقابة المحامين، إن قرار النيابة بالإفراج عن نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، في قضية الفيرومونت، جاء بعد استكمال التحقيقات، لاسيما وأن حبسها احتياطيا، كان في مرحلة أولى باعتبارها شاهدة في القضية قبل ضمها كمتهمة، وحين اكتملت التحقيقات، وجدت النيابة أنها ليست متهمة ولم توجه لها أي اتهامات، لذلك صدر قرار بالإفراج عنها.

وأضاف عبدالخالق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النيابة استعملت حقها القانوني، فهي من حقها حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات حتى لو كان شاهدا في القضية، على أن يجري التجديد له حتى تستكمل التحقيقات وتتأكد النيابة من أنه ليس طرفا في الواقعة، وأنه مجرد شاهد فقط.

من جانبه، قال عبدالمجيد جابر المحامي، إن الإفراج عن نازلي مصطفى وسيف الدين أحمد، كونهما شاهدين فقط في القضية، ولم توجه أي اتهامات لهما، مشيرا إلى أنهما جرى حبسهما احتياطيا لمصلحة التحقيق وخشية من التأثير على القضية، كونها قضية رأي عام، ولعدم تعرضهما لأي ابتزاز من أي جهة أو أطراف القضية ولتوفير الأمان لهما، وفقا لقانون حماية الشهود وقانون الإجراءات الجنائية من المادة 564 إلى المادة 568 من قانون الإجراءات الجنائية في حماية الشهود وعدم تعريضهم للخطر.

قرار النيابة العامة

وقال طارق العوضي، محامي نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، عقب قرار المحكمة بالإفراج عن موكلته: «لم نخسر رهاننا منذ البداية على مهنية ونزاهة النيابة العامة المصرية، وكما قررنا سلفا ثقتنا المطلقة في النيابة العامة خاصة في عهد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، فقد جرى اليوم، صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل موكلتنا نازلي مصطفى كريم، على ذمة القضية رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية ( الفيرمونت )، يأتي هذا القرار ليؤكد حرص النيابة العامة على إعمال صحيح القانون، وأن النيابة العامة المصرية ليست فقط حريصة على العدالة، وإنما متحيزة لإعمالها وإرساء قواعدها في بلادنا كي نبصر المستقبل بعيون مستبشرة».

وأضاف: «النيابة استجابت لمناشدتنا وتظلماتنا الثلاثة، وما أرفقناه من مستندات وتسجيلات وأدلة بشكل مستمر، منذ أن تولى مكتبنا أمانة الدفاع، حيث إن موكلتنا نازلي في هذه القضية (شاهدة -مجني عليها - متهمة) ونؤكد أن نازلي مصطفة كريم، ليس لها أي علاقة بتلك القضية سوى أنها طليقة أحد المتهمين الذي تقدمنا ببلاغ ضده حققته النيابة العامة في حينها وما تضمنه البلاغ من قيام المدعو عمرو الكومي (طليقها) بإساءة استغلالها ماديا ونفسيا وجسديا وثقته التحقيقات في أدلة مادية ملموسة».