تفاصيل تظلم نهى العمروسي للنائب العام: زوج ابنتي أرغمها على تصرفات مشينة

تقدمت الممثلة نهى العمروسي، بتظلم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، على قرار استمرار حبس ابنتها «نازلي كريم مصطفى»، في قضية الاغتصاب الجماعي المعروفة بـ«فيرمونت» مع نجل حلمي طولان وآخرين على ذمة التحقيقات في القضية، مناشدة خلاله بالنظر إلى ابنتها بعين الرحمة، مؤكدة أنها محبوسة بتهم كيدية، كونها ضحية بـ«حد وصفها»

قالت العمروسي: «أعذرني سيدي على ما سأبوح به في خطابي هذا، و لا تعتبره تدخلاً مني في تحقيقاتكم السارية، فأنا أَجِل وأحترم سيادتكم، كما أحترم هيئة نيابتكم الموقرة، وأنا على ثقة تامة من أنكم تبذلون كل الجهد لتحقيق العدالة، لكني معذورة كل العذر، في الخوض في بعض تفاصيل القضية 25 لسنة 2020 (قضية الفيرمونت) لإني أم محسورة القلب».

العمروسي: ابنتي محبوسة بتهم كيدية

وأَضافت العمروسي، أن «نازلي مصطفى كريم» ابنتي الشاهدة المتهمة والضحية في نفس القضية، كانت موقنة أنها مَحمِية من المجلس القومي للمرأة، ومن النيابة العامة متمثلةً في شخصكم، وقد ذَكَرت هذا بالفعل في مكالمة مسجلة من ضمن الدلائل المُقَدمة لسيادتكم، التي تثبت أنها ضحية.

وأوضحت «العمروسي»، لقد كانت «نازلي» تضع ثقتها في الله أولاً، ثم في سيادتكم أن لن يمسسها أي سوء، بذهابها لكم فور استدعائها لتشهد بالحق، كما أمرها الله، مع أنها كانت مهددة من زوجها المتهم «عمرو الكومي»، بنشر تلك الفيديوهات إذا نطقت بشهادتها، لكنها فعلت وتوكلت على ربها، وإذا بها تُزَج في القضية بِتُهَم كيدية مُلَفقة، هذه التهم كانت منشورة قبلها بشهر تقريبا على فيس بوك، في مطلع شهر أغسطس علي أكاونت المدعوة «نشوى صفاء الدين».

ابنتي فعلت كل تلك الأفعال المشينة رغما عن إرادتها

وتابعت نهى، بالنسبة للفيديوهات المذكورة، أودعنا لديكم كثير من التهديدات والابتزاز والانتهاكات الجسدية والمالية والعاطفية والنفسية، أودعنا لديكم كل الدلائل التي تثبت أن «نازلي» كانت مهددة بالموت وبالفضح وبالضرب المبرح وبالخطف، إن لم تستسلم لأوامر هذا المريض النفسي زوجها السابق، وفعلت كل تلك الأفعال المشينة رغما عن إرادتها، لكن خوفا من تهديدات وقسوة وعقاب هذا الوحش، الذي كان يتخذها أسيرة.

وأَضافت: كما أنها كانت مخدرة بالـGHB، المعروف أنه مخدر للاغتصاب، إن هذه الفيديوهات سيدي الكريم من وجهة نظري المتواضعة إذا سمحتم لي، هي دليل إدانة لزوجها الشاذ نفسيا وجنسيا المغتصب الـPsychopath، هذه الفيديوهات هي دلائل على اغتصاب ابنتي وابتزازها على مر السنين.

حكاية لقاء زوم جمع ابنة العمروسي ومايا مرسي

واستكملت «العمروسي»، أعود بالأحداث إلى الوراء، قبل مجيء «نازلي» لسيادتكم بشهر أو أكثر، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، دبرت لقاء مع «نازلي» عبر تطبيق [Zoom] ورَوَت لها الأخيرة تفاصيل كثيرة عن جرائم »عمرو الكومي» لها، فالسيدة المذكورة كانت تعلم جيداً أن ابنتي ضحية، لكنها لم تحميها من خلال مجلسها، أنكم تملكون كل الدلائل التي تبرهن على أنها ضحية، من تسجيلات صوتية، لمحادثات، لإيميلات، كلها تهديدات ترعب كل من يسمعها، مع أنه ليس لها علاقة بـ«عمرو الكومي» من قريب أو من بعيد.