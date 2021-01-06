حكاية 14 إسرائيليا قتلهم صدام حسين في قصف صاروخي على تل أبيب

رفعت إسرائيل، اليوم، الستار، للمرة الأولى عن صور وفيديوهات وحقائق تكشف لأول مرة عن إطلاق الرئيس العراقي السابق صدام حسين صواريخ على إسرائيل، بالتزامن مع عملية عاصفة الصحراء التي شنها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة على العراق، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 30 لهذا الحدث.

وأشارت إلى أن 229 إسرائيليا أصيبوا بشكل مباشر جراء الصواريخ التي أطلقها صدام حسين، و222 مواطنا حقنوا أنفسهم بالأتروبين المخصص لعلاج التسمم بغاز الأعصاب، و530 إسرائيليا أصيبوا بالهلع، فيما قُتل في تلك الهجمات 14 إسرائيليا.

هرولة الإسرائيليين

وقالت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية إن تلك الفترة شهدت سقوط صواريخ على تل أبيب وهرولة الإسرائيليين إلى الغرفة المحصنة والخوف من الأسلحة الكيميائية، بحسب ما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت: «في الذكرى الثلاثين لحرب الخليج، أصدر الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مقاطع أرشيفية نادرة من فترة الحرب».

وأشارت إلى أن تلك المقاطع تتضمن «مقاطع فيديو وصورا من الجبهة الداخلية الإسرائيلية ومواقع سقوط الصواريخ ويوميات الحرب وتحقيق عسكري يكشف عدد صواريخ الباتريوت التي تم إطلاقها على صواريخ سكود عراقية، وكم عدد المواطنين الإسرائيليين الذين أعطوا لأنفسهم حقن الأتروبين».

صواريخ أرض-أرض

وتابعت القناة: «في الليلة بين 17- 18 يناير 1991 تعرضت إسرائيل للهجوم بصواريخ أرض- أرض من نوع سكود برأس حربي تقليدي، تم إطلاقها من العراق بقيادة صدام حسين، بعدما شنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عملية (عاصفة الصحراء) وهاجموا العراقيين».

كانت هذه المرة الأولى منذ نكبة فلسطين عام 1948، التي تتعرض فيها تل أبيب للقصف.

واستطردت: «تم نشر جنود أمريكيين في إسرائيل شاركوا في عمليات الدفاع الصاروخي لاسيما ببطاريات الصواريخ الدفاعية من نوع باتريوت التي وصلت في شحنات خاصة من الولايات المتحدة».

ساعات طويلة في الملاجئ

وأضافت القناة مستعرضة نتائج القصف الصاروخي العراقي: «اشتعلت النيران في المصانع، انهارت المباني، ومكث المواطنون ساعات طويلة في الملاجئ وهم يرتدون الأقنعة المضادة للغازات. كانت هناك المخاوف التي لم تتحقق في النهاية من هجمات بصواريخ غير تقليدية تحتوي مواد كيميائية».

واستمر إطلاق الصواريخ من غرب العراق تجاه إسرائيل حتى 25 فبراير 1991، بحسب المصدر ذاته.

43 صاروخا

وكشف جيش الاحتلال عن أن صدام حسين أطلق 43 صاروخا تجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية في 19 هجوما صاروخيا، وأن معظم هذه الصواريخ (26 صاروخا)، سقطت في منطقة تل أبيب وسط إسرائيل، و6 صواريخ في حيفا (شمال) و5 في النقب (جنوب).