بائع يقتل صيدلي بـ 6 طعنات: مرضيش يديني أقراص مخدرة

«قررت المحكمة إحالة أوراق القضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي».. كان ذلك قرار محكمة جنايات الزقازيق، والتى خطّت المشهد قبل الأخير في واقعة مقتل صيدلي بمدينة الزقازيق على يد بائع، بسبب رفض الأول منحه أقراصا من عقار التامول المخدر، مارس العام الماضي.

عايز مخدرات

كانت الأمور تسير بشكل هادئ داخل صيدلية الدكتور محمود بالزقازيق.. أسدل الليل ستائره على المدينة، بينما انهمك الدكتور في جرد بعض الحسابات والأدوية الموجودة والنواقص تمهيدا لطلبها، وبينما هو كذلك دلف إلى الصيدلية بكري وهو بائع ملابس في العقد الرابع من العمر، ومعروف عنه إدمانه للمخدرات، وطلب أقراصا مخدرة.

6 طعنات

وقف بكري أمام الدكتور محمود يطلب منه عدد من أقراص عقار التامول المخدر.. طلب الدكتور مراجعة روشتة مختومة، أو توصية طبية من طبيب لصرف الأقراص المخدرة بناء على ذلك، إلا أن بكري نفى كل ما سبق، فرفض الصيدلي منحه الأقراص المخدرة.

خرج بكري من الصيدلية وراقب المكان فاطمأن لهدوءه، وعاد مجددا وانقض على الدكتور محمود، وسدد له 6 طعنات أسقطته أرضا، ولاذ بالفرار.

بلاغ من المستشفى

لاحظ عدد من المارة بكري وهو يسرع الخطى مبتعدا عن الصيدلية، فدلفوا للداخل، وفوجئوا بالطبيب مُلقى على الأرض ينزف، فنقلوه إلى المستشفى، وظلّ في الرعاية المركزة، لعدة ساعات ثم فارق الحياة متأثرا بجراحه.. وتلقت أجهزة الأمن بالشرقية إخطارا مُلحقا بإخطار قدومه مصابا، وانتقلت الشرطة إلى هناك وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتشريح، وأمرت بسرعة تحديد وضبط المتهم.

اعترافات المتهم

تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم خلال ساعات من تلقيها إخطار وفاته، حيث أكدت التحريات أن المتهم بكري دخل إلى الصيدلية في وقت يتزامن مع الحادث، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، واعترف بارتكابه جريمة قتل المجني عليه، وقال المتهم إن المجني عليه رفض أن يبيعه أقراصا مخدرة، فسدد له طعنات ولاذ بالفرار.

إحالة للمفتي

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، ثم أحالته للمحاكمة الجنائية أمام جنايات الزقازيق، وبدورها قررت إحالته للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.