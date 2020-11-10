شاب يحاول الانتحار بـ"عقار مخدر" داخل فندق شهير بالزمالك

حاول شاب الانتحار بتناول كمية كبيرة من أحد العقارات المخدرة داخل فندق شهير بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وجرى إنقاذه ونقلة إلى مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، مفادة تلقية بلاغا من أحد الفنادق بوجود محاولة انتحار.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشاب في منتصف العقد الثالث من العمر وتناول كمية من عقار مخدر في محاولة منة للانتحار، واتصلت إدارة الفندق بخال الشاب والذي حضر لنقل الشاب إلى مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني، وسيعمل فريق من رجال المباحث على استجوابه فور تحسن حالته الصحية.

وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.