الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثة قتيل شبرا الخيمة: تلقى 3 طعنات

انتهت مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم من تشريح جثة «أحمد م» في العقد الثالث من العمر، الذي قُتل علي يد صديقه في شبرا الخيمة، بسبب خلافات بينهما، حيث قام المتهم بتسديد عدة طعنات للمجني عليه، وتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها لمعرفة سبب الوفاة.

3 طعنات في البطن والصدر

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن مشرحة زينهم استلمت مساء أمس جثة «أحمد. م» في العقد الثالث من عمره ويرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين إصابته بـ3 طعنات نافذة من سلاح أبيض سكين، في منطقتي الصدر والبطن.

وأضاف المصدر أنه تم تشريح الجثمان وإرسال العينات إلى المعمل الطبي والمعمل الكيماوي، الخاصين بمصلحة الطب الشرعي لتحليلهما، تمهيدا لكتابة التقرير النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، ومن المقرر الانتهاء من كتابته وإرساله إلى النيابة صاحبة قرار التشريح خلال أسبوعين.

وتابع المصدر، بأنه تم الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بوفاة المجني عليه وجار إرساله إلى النيابة العامة.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة بوفاة شاب أثناء محاولة إسعافه، حيث تبين إنه مصاب بـ3 طعنات نافذة في الصدر والبطن، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة «أحمد م» في العقد الثالث من العمر، مصاب بـ3 طعنات نافذة في الصدر والبطن.

وكشفت التحريات، بأن مشاجرة حدثت بين المجني وآخر، يُدعي «أحمد. أ» بسبب خلافات سابقة بينهما، قام على أثرها المتهم بتسديد 3 طعنات للمجني عليه، وأضافت التحريات بأن أسرة المجني عليه نقلته إلى معهد ناصر بشبرا الخيمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.