بدء قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة بالغردقة

بدأ قبل قليل، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا شنودة في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، في ظروف استثنائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأجرت كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة قداسين لأول مرة هذا العام، حيث بدأ القداس الآول في الساعة الخامسة من مساء اليوم، والقداس الثاني في الساعة التاسعة مساءً، وتم السماح لنسبة 25% فقط من الطاقة المسموح بها.

تضمنت الإجراءات التشديد على ارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة على البوابات الإلكترونية، ومنع دخول أي مواطن بدون الكمامة، وتعقيم وتطهير الأيدي، وتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين كل مواطن من متر إلى مترين، مع ترك مقعد من مقاعد الجلوس، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها حول محيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ومن جانبه، كشف "القمص مينا عزيز"، مسئول علاقات عامة للكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن"، عن إقامة قداسين للاحتفال بأعياد الميلاد، وذلك منعاً للتكدس، وحفاظاً على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

ولفت إلى أن الكنيسة منعت استقبال المهنئين من القيادات والمواطنين في مقر الكنيسة، لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد كالمعتاد، وذلك طبقاً لقرار الدولة بمنع التجمعات، وحفاظاً على الصحة العامة كإجراء احترازي.

وطمأن "عزيز" جموع المواطنين على سلامة "الأنبا إيلاريون"، أسقف البحر الأحمر، من الوعكة الصحية التي ألمت به، مشيراً إلى أنه تعافى تماماً بفضل الله ومحبة ودعاء المواطنين، لافتاً إلى أنه ترأس قداس عيد الميلاد المجيد اليوم.

كما أكد أن "الأنبا إيلاريون" يمتلك حب المواطنين في البحر الأحمر، مسلمين ومسيحيين، لحرصه على عمل علاقات مع جميع أطياف المجتمع، لافتاً إلى أنه تمكن من الوصول لقلوب الجميع، من خلال مشاركته المجتمعية وتضامنه مع قيادات وشعب البحر الأحمر.