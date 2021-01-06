الغضبان يزور كنائس بورسعيد للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمنت الزيارة كنيسة الكاتدرال وكنيسة مارمرقس ببورفؤاد والكنيسة الإنجيلية.

وقدم اللواء عادل الغضبان، التهنئة للأخوة الأقباط، مؤكداً أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملون من أجل رفعة الوطن.

وأشار المحافظ، إلى أن عيد الميلاد المجيد، يعد عيداً لكل المصريين ورمز للحب والتسامح، وأن المصريين دائماً يقدمون دروساً في ثقافة التعايش وحب الوطن وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

يذكر أن كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، قد أدت قداس عيد الميلاد المجيد، بدون حضور شعبي من المواطنين مساء اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

واقتصرت الصلوات بكنائس بورسعيد على مجمع آباء كل كنيسة، بمشاركة عدد محدود من الشمامسة ما بين اثنين إلى 20 شماسا فقط، وذلك على حسب التنظيمات الداخلية لكل كنيسة بالمحافظة.

وشهدت الصلوات الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الجميع، وارتدى كل القساوسة والشمامسة الكمامات وجرى تعقيم الكنائس قبل أداء الصلوات.

ومن جانبه أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن المواطنين لم يشاركوا في الصلوات في أي كنيسة من كنائس بورسعيد.

وأوضح أن الصلوات بدأت في الساعة 6 مساء، وحتى الساعة 11 مساء، موجها الشكر باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس للجهات الأمنية والمرورية ببورسعيد، على بذل قصارى جهدهم لتأمين مداخل ومخارج كافة الكنائس خلال إقامة القداس.