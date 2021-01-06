7 يناير الفرحة فرحتين.. عيد الميلاد المجيد ومولد السيدة سكينة

رغم الإجراءات الاحترازية وإلغاء الاحتفالات، إلا أن للمصريين عاداتهم وأجوائهم الاحتفالية لا يمعنها البقاء في المنزل، ففرحة الأعياد تظل في البيوت رغم الفيروس القاتل، فالعيد عيد والمولد مولد وفي 7 يناير يحتفل المصريون بمناسبتين دينيتن؛ الأولى عيد الميلاد المجيد حيث يحتفل المسيحيون الشرقيون بيوم ميلاد المسيح وتكثر الأجواء الاحتفالية وتنتشر أشجار الميلاد في الشوارع، والثاني مولد السيدة سكينة رضي الله عنها.

عيد الميلاد المجيد

يحتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد في يوم 7 يناير احتفالا بميلاد المسيح، وسط أجواء مقيدة بالإجراءات الاحترازية، وخصوصا بعد إغلاق الكنائس وقرار البابا تواضروس بصلاة القداسات دون حضور مصلين، كما قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ترأس صلاة قداس العيد في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور عدد محدود من الأساقفة والرهبان، في إطار الحفاظ على الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

الليلة الختامية لمولد السيدة سكينة

في 7 يناير أيضا تحتفل الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد السيدة سكينة، وكان الشيخ سليمان محمد، إمام مسجد السيدة سكينة، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الاحتفال سيخضع للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ويعود نسب السيدة سكينة إلى بيت الرسول، فهي ابنة الإمام الحسين بن علي، واسمها آمنة، ومقامها في شارع الأشراف، ويبدأ بالسيدة نفيسة وبعدها السيدة رقية والسيدة عاتكة، وسيدي علي بن جعفر الصادق، وسيدي محمد بن سيرين السيدة سكينة والسيدي محمد الأنور.

كما تعد السيدة سكينة أول من أتى إلى هذا المكان، حيث جاءت إلى مصر مع السيدة زينب رضي الله عنها، بعد موقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين.