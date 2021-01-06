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محمود مسلم

محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين لافتتاح عددا من المشروعات

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وزير التموين
12:33 م | الأربعاء 06 يناير 2021
وزير التموين

وزير التموين

 وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية وافتتاح المركز التمويني التكنولوجي المطور بمدينة بورفؤاد.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع بحضور دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب  واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها حماية المستهلك، والمراكز التموينية المتطورة، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.

 ومن المنتظر، أن يتفقد وزير التموين ومحافظ بورسعيد، مجمع الأسواق الحضاري الجديد «بازار بورسعيد»، والشركة العامة لتجارة الجملة، ومصنع لإنتاج الزيوت وأخر لمنتجات الألبان، وافتتاح المركز التمويني المطور بمدينة بورسعيد، وتفقد سوق بورفؤاد الحضاري الجديد.

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