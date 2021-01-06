البابا يشكر الرئيس ويعلن الصلاة من أجل مصر خلال قداس عيد الميلاد

تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة لرجال الكنيسة والأقباط بعيد الميلاد المجيد في مصر وخارجها، كما تقدم بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: «عودنا الرئيس السيسي دائما بحضوره المفرح لنا جميعا كل عام لقداس العيد منذ 2015، وإن كانت منعته ظروف جائحة كورونا عن الحضور إلا أنه قدم لنا التهنئة عبر الفيديو كونفرانس، نشكره على المشاعر الطيبة، ونصلي له ومن أجل بلادنا والعالم أن يرفع عنا هذه الجائحة وينعم علينا بالصحة والعافية».

وشكر البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد، كل من أرسل برقيات تهنئة أو اتصل به لتقديم التهنئة ومنهم الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس باكستان، وبابا الفاتيكان، وبطريرك الموارنة، ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشيوخ، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة.

وشكر البابا رجال الشرطة على تأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد، وحفظ الأمن والأمان وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشكر البابا الأطقم الطبية على مجهوداتهم وتضحياتهم في ظل الخطر الداهم لمواجهة كورونا، قائلا: «نصلي من أجل سلامتهم جميعا».

وكان البابا تواضروس الثاني، ترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة التجلي بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشمامسة، منعا للتجمعات، بعد قرار البابا بنقل القداس من القاهرة للدير في إطار اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشارك البابا في صلوات القداس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا ميخائيل اسقف كنائس حدائق القبة، فضلا عن 8 شمامسة من خورس الكاتدرائية بقيادة المعلم إبراهيم عياد، وحرص المشاركون في قداس عيد الميلاد من رجال الكنيسة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد وفقا للاعتقاد المسيحي طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، ويعد ثاني أكبر الاعياد في الديانة المسيحية.