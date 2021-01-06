تواضروس يشكر السيسي: نصلي من أجل كل المسؤولين في بلادنا

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال قداس عيد الميلاد المجيد، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي هنأ الأقباط في مصر والعالم أجمع بعيد الميلاد المجيد.

السيسي عودنا دائما أن يهنئنا بحضورة للكاتدرائية منذ 2015

وقال تواضروس، خلال القداس الذي يُعرض على شاشة «Extra news»: «نقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي عودنا دائما أن يهنئنا بالعيد بحضورة منذ عام 2015، وهذا الحضور يفرحنا جميعا، وإن كنا في هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا والظروف الصحية التي تسود العالم، وبلاد العالم ومن بينها بلادنا مصر».

السيسي هنأ الأقباط داخل وخارج مصر بعيد الميلاد عبر كونفرانس

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الرئيس السيسي فقد اتصل به عبر التكنولوجيا فيديو كونفرنس في رسالة طيبة: «السيسي هنأ جميع وجموع الأقباط في مصر والعالم وأيضًا كانت فرصة أن نشكره كثيرًا، نحن نصلي له، ونصلي من أجل كل المسؤولين في بلادنا الحبيبة».

وتابع: «نحن نشكره على هذه المشاعر الطيبية، ونرفع قلوبنا وإيدينا إلى الله تبارك اسمه ونصلي من أجل بلادنا وكل العالم أن يرفع عنا هذه الجائحة وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية».