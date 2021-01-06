«حماة مصر ودرع الوطن».. تواضروس يشيد بالجيش والشرطة خلال قداس العيد

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتهنئة لمن قام بتهنئته بأي وسيلة من وسائل التواصل بعيد الميلاد المجيد، فذكر أن الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة اتصل به هاتفيا وقام بتهنئته بالعيد.

تواضروس يستعرض تهاني القوات المسلحة له بعيد الميلاد

وأضاف «تواضروس»، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أن الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، هنأه بعيد الميلاد المجيد، وكذلك الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، ومحمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي.

تواضروس يصف القوات المسلحة بحماة مصر ودرع الوطن

ووجه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للقوات المسلحة المصرية، قائلًا: «كل الاحترام والتقدير لقواتنا المسلحة حماة مصر ودرع الوطن»، كما وجه الشكر للواء الوزير عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة الذي أرسل برقيه تهنئه له بمناسبة عيد ميلاد المجيد وكذلك اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

تواضروس يشكر الداخلية على جهودها في الشارع المصري

وتابع: «نشكر نواب وزير الداخلية ومساعديه ومديري الأمن والقطاعات والأمن الوطني والأفراد على مجهوداتهم في تأمين الصلاة في جميع الكنائس وتأمين تواجد المصريين في الشوارع ومتابعة التزام الشعب بالاجراءات الاحترازية، كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة الساهرين على حفظ الأمن والأمان».