الأطفال بين الإصابات والوفيات بكورونا في أسبوع: وفاة طفلين

حالة من القلق انتابت المواطنين والأهالي، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين الأطفال خلال الأسبوع الحالي، وظهور حالات ما بين الوفيات والإصابات في محافظات مختلفة، هو ما أدى إلى حدوث حالة من الذعر بيت المواطنين خوفا على أطفالهم من الموجة الثانية للفيروس القاتل.

«عبدالله» أول حالة وفاة لطفل بكورونا في المنوفية

حالة من الحزن والأسى ضربت قرية «كفر هلال» التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، أمس الأربعاء، بعد أن انقطعت أنفاس الطفل عبدالله شريف رفعت غنيم، نتيجة إصابته بفيروس «كوفيد 19»، في مستشفى قويسنا العام، ولم يسعفه جهاز التنفس الصناعي في الحياة.

وشيع أهالي قرية «كفر هلال» جنازة الطفل في حالة من الحزن الشديد، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد 19».

دمنهور تودع الطفلة «جوري» بعد وفاتها بكورونا

كما شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وفاة أول طفلة بفيروس «كوفيد 19» أول أمس الثلاثاء، حيث كانت الطفلة «جوري. م» الذي مازال عمرها عام ونصف العام، محتجزة داخل العزل المخصص للأطفال في مستشفى الإسكندرية منذ 19 أيام، لمحاولة السيطرة على الفيروس داخلها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة به.

«محمد» تحسنت حالته بعد أخذ بروتوكول علاج كورونا

أما في الأقصر، فقد تحسنت حالة الطفل «محمد» بعد تعافيه من فيروس «كوفيد 19»، حسبما ذكر الدكتور أحمد أبو زيد، المعالج له، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc»، مضيفًا أنه تم التنسيق لنقل الطفل إلى مستشفى العديسات بالأقصر بالعزل، ووافق المستشفى على دخول والدته معه إلى العزل، نظرا لصغر سنه.

واستقرت حالة الطفل «محمد» بعد اعطائه بروتوكول العلاج، بعد أن كان يعاني من الالتهاب الرئوي وارتفاع درجة الحرارة والكحة المستمرة وضيق التنفس، وأظهرت نتيجة الأشعة المقطعية إصابته بالفيروس المستجد، وأكدت إيجابيتها المسحة التي أجروها عليه.

18 طفلا مصابا بفيروس كورونا استقبلهم مستشفى بنها ودمياط

كما استقبل مستشفى الأطفال التخصصي ببنها التابعة للقليوبية منذ أيام 12 طفلًا مصابًا بالفيروس المستجد بأعمار ما بين 5 إلى 16 عامًا، واستقبل مستشفى دمياط العام، 6 أطفال مصابين بفيروس «كوفيد 19» بأعمار ما بين 6 إلى 14 عامًا، وذلك بعد خضوعهم للتحاليل التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.