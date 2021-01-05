دليل إرشادي لحماية الأطفال من كورونا.. منع اللعب مع أقرانهم

تخوفات كثيرة وتساؤلات بين المواطنين عن إمكانية حماية الأطفال من فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية وكذلك وزارة الصحة من أن الموجة الثانية تستهدف الأطفال على عكس الموجة الأولى للفيروس، وحرصا من وزارة الصحة والسكان علي الحفاظ علي الصحة العامة قدمت الوزارة دليلا استرشاديا لحماية الأطفال من الفيروس.

وقالت الوزارة إنه ينبغي على أولياء الأمور تعليم أطفالهم كيفية غسل أيديهم بالطريقة الصحيحة وهي مدة لا تقل عن 20 ثانية، لافتة إلى ضرورة ارتداء الكمامات للأطفال فيما فوق 6 أعوام أما فيما تحت هذا السن لا ينصح بارتداء الكمامات لهم ويمكن تفادي ذلك بتعليمهم التباعد الاجتماعي.

طهي الطعام جيدا

وأوضحت الوزارة ضرورة غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها للأطفال والتأكد من أن الطعام مغطى ومطهو جيداً.

وشددت الوزارة على عدم نزول الأطفال للعب مع الجيران أو الاختلاط هذه الفترة قدر الإمكان وتفادي التواجد في مناطق مزدحمة وحضور الاحتفالات والمناسبات.

وأشارت الوزارة إلى أن حماية الأطفال من فيروس كورونا ليس بالأمر السهل نظرا لصغر سنهم والمشهد الوبائي جديد عليهم وكذلك تقبل تعليمات الوزارة ومنظمة الصحة العالمية الخاصة بالإجراءات الاحترازية ليست سهلة التطبيق للأطفال ولكن حملات التوعية ينبغي أن يقدمها الآباء مهمة هذه الفترة.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 114601 حالة حتى اليوم.