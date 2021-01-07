24 صورة تلخص أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها وذلك بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن، إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"، داعيا إياهم إلى السير باتجاه الكونجرس.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، دخول الغرف لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

وانتشرت صور طريفة لاقتحام الكونجرس الأمريكي ومنها بعض الصور الطريفة التي نرصدها لكم كما يلي:

واستجاب أنصار الرئيس ترامب لدعوات التظاهر ضد نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي فاز فيها المرشح الديموقراطي جو بايدن في نفس اليوم الذي انعقدت فيه جلسة للكونجرس لاعتماد نتيجة فوز بايدن.

ولقيت سيدة حتفها بسبب اصابتها بطلق ناري أثناء اقتحام الكونجرس من قبل أنصار ترامب في الوقت الذي أعلن فيه موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إغلاق الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحذف بعض التدوينات الداعية لاثارة الشغب في الولايات المتحدة الأمريكية اعتراضًا منهم على ما أدعوا أنه تزوير للانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات مما أدي لفوز بايدن في المجمع الانتخابي وإعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وخسارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.