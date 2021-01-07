فيديو.. لحظة إطلاق الرصاص على فتاة داخل الكونجرس الأمريكي ووفاتها

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر أمنية، وفاة فتاة تعرضت لإطلاق نار أثناء اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها وذلك بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن، إلى «عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة»، داعيا إياهم إلى السير باتجاه الكونجرس.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس، قبل أن يتم استئنافها منذ قليل.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، دخول الغرف لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

الكونجرس الأمريكي على خلفية أعمال الشغب التي قام بها أنصار الرئيس دونالد ترامب.

اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها وذلك بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن، إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"، داعيا إياهم إلى السير باتجاه الكونجرس.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، دخول الغرف لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

لحظة إطلاق النار على الفتاة في مبنى الكونغرس pic.twitter.com/XqzemCLTT3 — Maxim Altoury (@Altoury) January 6, 2021

واستجاب أنصار الرئيس ترامب لدعوات التظاهر ضد نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي فاز فيها المرشح الديموقراطي جو بايدن في نفس اليوم الذي انعقدت فيه جلسة للكونجرس لاعتماد نتيجة فوز بايدن.