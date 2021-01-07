عاجل.. استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، استقال من منصبه على خلفية الأحداث التي شهدها الكونجرس الأمريكي، أمس الأربعاء.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مبنى «الكابيتول» في محاولة غير مسبوقة لمنع كونجرس البلاد من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر من العام الماضي.

من جانبه، أعلن رئيس شرطة العاصمة الأمريكية «واشنطن»، روبرت ج.كونتي، في وقت سابق، مقتل 4 أشخاص خلال الاحتجاجات، فيما تم اعتقال 52 شخصًا.

وفي سياق متصل، قالت عمدة واشنطن، موريل باوزر، اليوم، إنه تم تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، على خلفية الأحداث التي شهدها الكونجرس الأمريكي.