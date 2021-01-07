وزيرة التضامن: مستجدات كورونا ستحدد مصير الحضانات (حوار)

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة رصدت إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في 11 حضانة، بينها 5 في الإسكندرية، و3 في المنوفية، فضلا عن إصابة 10 أطفال.

وأكدت القباج، في حوارها مع «الوطن»، أنّ الحكومة وفرت أماكن مخصصة للعزل، استعدادا لظهور أي حالات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإلى نص الحوار..

هل رصدت الوزارة أي إصابات بالحضانات؟ وهل هناك اتجاه لإغلاقها قريبا؟

مستجدات كورونا هي التي ستحدد مصير الحضانات سواء استمرار فتحها، أو إغلاقها، وهناك رقابة شديدة على الحضانات، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منا قررنا تخفيض استيعاب الحضانات بنسبة 50%.

رصدنا 11 حضانة على مستوى الجمهورية بها إصابات كورونا، واشتباه بالجهاز الوظيفي، بينها 5 حضانات في محافظة الإسكندرية، و3 بالمنوفية، فضلا عن إصابة 10 أطفال، وتم الغلق فورا والتعقيم، ولو ساءت المور فيما يخص إصابات كورونا فسيتم إغلاق جميع الحضانات بالتنسيق مع مجلس الوزراء، نظرا للقرارات المتبعة التي تتعلق بإغلاق الحضانات، وبينها مراعاة ظروف المرأة العاملة، فهناك نحو مليون طفل فعليا في الحضانات.

منع أي وجبات جاهزة من الخارج لدور الرعاية

ما خطة «التضامن» لمواجهة الموجة الثانية من كورونا في مؤسسات الرعاية؟

أكدنا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بجميع مؤسسات الرعاية، التي تشمل «دور الأيتام، الدفاع الاجتماعي، ذوي الإعاقة، المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، دور المسنين، كبار بلا مأوى، حضانات، مراكز استضافة المرأة، ودور المغتربات»، وتمثلت الإجراءات الاحترازية في توفير الكاشف الحراري للكشف على درجة حرارة العاملين، والأبناء بالمؤسسة، وتوفير كمامات للعاملين للكشف على الأبناء، وتوفير السوائل المنظفة والمطهرة لضمان نظافة المؤسسة والقاطنين بها، وتوفير كميات إضافية من الصابون والمناديل الورقية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولصق منشورات توعوية داخل مؤسسات الرعاية للتوعية بسبل الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد، ومنع أي وجبات جاهزة من الخارج.

إنفاق مليار و700 مليون خلال جائحة كورونا الأولى

ما حجم التدخلات خلال جائحة كورونا الأولى؟

تنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية، وأخرى للمجتمعات المحلية، وبلغ إجمالي الخدمات 20 مليون خدمة، بتكلفة إجمالية تزيد على مليار و700 مليون جنيه لـ63 مليونا و984 ألف شخص.

هل تم تخصيص أماكن للعزل داخل الدور؟

جرى توفير أماكن للعزل، استعدادا لظهور أى حالات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، واستغلال مبنى يسع 200 ابن مُجهز بدور التربية بالجيزة، كمكان مخصص للعزل في حالة الطوارئ لتغطية محافظتي القاهرة والجيزة، واستغلال مؤسسة الدفاع الاجتماعي بالإسماعيلية كمكان للعزل بسعة 120 ابنا، لتغطية مدن القناة، واستغلال مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروة بالدقهلية والتي تسع 120 ابنا، لتغطية محافظات الوجه البحري، على أن يتم تحويل الأطفال الموجودين بها إلى مؤسسة الغربية.

خصصنا أيضا مؤسسة مجمع الدفاع الاجتماعي بسوهاج وتسع 60 فردا، لتغطية محافظات الوجه القبلي، على أن يتم تحويل الأطفال الموجودين بها إلى مؤسسة المنيا، واستغلال دار الملاحظة بالطور جنوب سيناء وهي مجهزة بالكامل وتسع 20 ابنا، وجرى استغلال الوحدة الشاملة بالغردقة وهي مجهزة بالكامل لـ60 ابنا، وسيتم تحويل الأطفال الموجودين بها للوحدة الشاملة بأسيوط، وتخصيص دار الملاحظة بمرسى مطروح والتي تسع 20 ابنا وهي خالية حاليا من الأطفال.

إنتاج 200 ألف طرف صناعي سنويا للأشخاص ذوي الإعاقة

ما هي الفئات المستهدفة من المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية؟

الأشخاص الذين لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف، إذ يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها، ومستهدف إنتاج مليون طرف على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية بأسعار ميسرة مع تقديم تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

ماذا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني تزامنا مع تفشي كورونا؟

جارِ توزيع 60 ألف كمامة مقدمين من غرفة صناعة الملابس والمفروشات، على دور الرعاية والحضانات ومؤسسات الإعاقة ودور الأيتام والمسنين، وتوفير 3000 لتر كحول يتم توزيعها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجرى التنسيق مع منظمة «يونيسف» لموافاتنا باحتياجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أدوات تعقيم ومطهرات، والتنسيق مع الهلال الأحمر لرش وتطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن إنشاء مجموعة للتواصل الاجتماعي مع المديريات لإجراء أي تدخلات عاجلة حال ظهور إصابات.

استكمال بيانات 170 ألف بطاقة للأطفال ذوي الإعاقة على منظومة «كرامة»

كم عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي أصدرتها الوزارة خلال 2020؟

أصدرنا 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة حتى منتصف شهر ديسمبر 2020، وجارِ استكمال بيانات 170 ألف بطاقة للأطفال على منظومة كرامة في مكاتب التأهيل.

متى ستصدر دفعة جديدة من كروت الخدمات المتكاملة؟

نعمل بنظام الدفعات، لكن يتم العمل من خلال آلية محددة لإصدار بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة تتمثل في التسجيل وإدخال بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة البيانات التي تم تسجيلها، إرسال البيانات إلى الشركة المعنية بالطباعة من يوم 1 حتى يوم 15 من كل شهر وطباعة البطاقات، وتوزيع البطاقات من خلال المكاتب التابعة للبريد المصري، وإرسال رسالة نصية على أرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد أماكن استلام البطاقة من مكتب البريد.

ما أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لخريجي دور الأيتام؟

يوجد 1355 شابا في سن الرعاية اللاحقة، بينهم 905 بنين و455 فتاة، وجرى استيفاء بياناتهم وجار تخصيص شقق سكنية لهم بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ونعمل على إعداد الأبناء بدور الأيتام نفسيا واجتماعيا، من خلال البرامج التأهيلية للدمج، ومتابعتهم من خلال الإشراف وتقديم الدعم المالي اللازم وتوفير الاحتياجات.

ضم 11 ألفا و500 طفل بأسر بديلة

ما عدد الأطفال الذين تم ضمهم للأسر البديلة مؤخرا؟

11500 طفل مكفول، ونشجع على كفالة الأطفال وأطلقنا بعض التسهيلات، وكنا نتطلب في البداية وجود أم وأب معا داخل الأسرة البديلة، وأصبح هناك إمكانية كفالة طفل من قبل المطلقة والأرملة، بشرط الحصول على تعليم ثانوي وجيد ولا يشترط تعليم عالٍ، بعد التحقق من الأسرة وإجراء البحث الاجتماعي، وحال كفالة طفل وإهماله يتم سحب الطفل من الأسرة الكافلة.

14 مليونا و200 ألف شخص مستفيد من برامج الدعم النقدى

ما عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي؟

3 ملايين و800 ألف أسرة، بإجمالي 14 مليونا و200 ألف شخص مستفيد من برامج الدعم النقدي، بخلاف 8 ملايين و400 ألف مسجلين على قاعدة البيانات، بإجمالي 31 مليون مواطن، والأسر المستفيدة من الدعم النقدي عليها الالتزام بمشروطية الصحة والتعليم، والدعم النقدي برنامج تنموي وليس إحساني رغم دعمه للفقراء، وخلال جائحة كورونا أضفنا 411 ألف أسرة على تكافل وكرامة، وبلغت موازنة البرنامج في العام المالي 2019-2020 نحو 18.5 مليار جنيه مصري، وبلغت قيمة الدعم النقدي الذي جرى تحويله للأسر 55 مليارا و483 مليونا و376 ألفا حتى نوفمبر 2020.

تلقينا 660 ألف تظلم من تكافل وكرامة تم الرد على 70% منها

كيف يتم التعامل مع المتظلمين من برنامج تكافل وكرامة؟

يتم تلقي تظلمات تكافل وكرامة من خلال بوابة شكاوى البرنامج، وبوابة شكاوى مجلس الوزراء، أو من خلال الخط الساخن 19680، ووصل عدد الشكاوى التي تم تلقيها 660 ألفا و184 تم الرد على 70% منها، وجار فحص المتبقي، وتم تطوير معايير التحقق لضبط عمليات الإستحقاق والاستبعاد للأسر غير المستحقة للدعم، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من بيانات المستفيدين والمتقدمين، من خلال قواعد البيانات القومية الموحدة تحت إدارة الهيئة، ويتم ميكنة منظومة التظلمات، وتدريب نحو 11 ألف موظف على منظومة التظلمات.

كيف يتم دعم المرأة المعيلة؟

هناك عدد من الخدمات والمشروعات التي تقدم للمرأة، وتتمثل في مشروعات تنمية المرأة، التي يستفيد منها النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادي، والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخلا يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، وتقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي في مجالات الإنتاج المختلفة، تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية لحين التوسع بالمناطق العشوائية الحضرية.

يشترط أن تكون المرأة أو الفتاة مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها، وتقدم الطلبات بالوحدة الاجتماعي، ويكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع، وأن تقدم ضمانا تقبله لجان البت في المشروعات، ويشترط ألا يقل عمرها عن 18 عاما، ولا يزيد على 50، وأن تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية، ولديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع،ة وتقدم ضمانا تقبله لجان البت في المشروعات.

مراكز خدمة المرأة تهدف للتوفيق بين مسؤوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها

وماذا عن دور مراكز خدمة المرأة العاملة؟

تهدف المراكز لتوفير حلول عملية للمرأة، لمساعدتها في التوفيق بين مسؤوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها، إذ يلبي الخدمات التي تحتاجها المرأة، وتتمثل في وحدات الخدمات التالية «وحدات الوجبات الغذائية الجاهزة، بيع خضروات مجهزة ومعبأة، وجبات اقتصادية مطهية أو نصف مطهية، وحدات إنتاج وبيع الملابس الجاهزة، إنتاج الملابس الجاهزة لجميع أفراد الأسرة بأسعار مناسبة، وحدات غسيل الملابس والمفروشات وكيها آليا، تنظيف الملابس بالطرق الحديثة مقابل أجور مناسبة، وحدات معاونات المنازل التي توفر العاملات المعاونات المدربات على نظافة المنازل، لمعاونة المرأة العاملة أو ربة منزل، ورعاية الأطفال والمسنين نظير أجور مناسبة».