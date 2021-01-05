وزيرة التضامن: نعد مشروع الإسعاف الاجتماعي.. وآخر للأطراف الصناعية

كشف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل البرنامج القومي لتوفير الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن هناك اهتمام رئاسي شديد بهذه الفئة، وكفالة كامل حقوقها، ومن أهم قضاياهم التمكين والدمج، وبعض الإعاقات يمكن تعويضها بأطراف صناعية، أو كراسي، أو قوقعات، وفي الفترة الماضية كانت هذه الأطراف جودتها ضعيفة، والجيدة سعرها مرتفع، ودور الوزارة فيها ضعيف، ولكن الرئيس وجه بتوفير الأطراف الصناعية.

مشروع الأطراف الصناعية

وأضافت «القباج» في لقاء مع برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن هذه الأطراف الصناعية سوف تكون متاحة للفقراء وغير الفقراء، وإما ستكون مدعمة تماما، أو دعم جزء صغير، أو دون دعم لأن المنظومة الموحدة تستهدف الجميع.

مشروع الإسعاف الاجتماعي

كما كشفت القباج أيضا عن تفاصيل مشروع الإسعاف الاجتماعي، موضحة أن الوزارة معنية بشكل كبير بالمواطن، وخاصة من يمرون بأزمات، وفي الفترة الأخيرة ظهرت بعض الحالات مثل سيدة المطر، وسيدة الليمون، وغيرها، ولكن هذه الحالات لا يجب أن تكون نجدها بالصدفة، ويجب رصدها في مواقعها، وعلى سبيل المثال السيدة التي كانت تعاني من قدم الفيل، والرئيس تأثر بها جدا، ووجه بعمل منظومة موحدة للوصول إلى هذه الحالات، وإتاحة الإمكانية للإبلاغ عنهم، ووجه بتوفير سيارات تصل إلى هذه المواقع والمواطنين وهو برنامج أيضا يستهدف الأسر التي يُهدد أمنها وسلامتها مثل الأسر التي يوجد بها بعض الأمراض غير المعلومة.

إنجازات العام الجديد

ولفتت إلى أن العام الجديد سيحمل العديد من الإنجازات في الوزارة، ومنها إطلاق تطبيق للمفقودين، والتعاون مع 27 جامعة، لإنشاء وحدات تضامن اجتماعي داخل الجمعات، مؤكدة: «نريد مصر تتغير للأفضل وعام 2021 سيشهد الكثير من الإنجازات بالتعاون مع الجهات الحكومية أو حتى القطاع الخاص».