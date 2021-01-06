وزارة التضامن: نستهدف إنتاج مليون طرف صناعي خلال 5 سنوات 

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم البدء في إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية خلال العام الجاري 2021، مشيرة إلى أنه يتم استهداف الأسواق العربية والأفريقية أيضا.

وأكدت القباج، أنه سيتم منح تسهيلات للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب إتاحة أولوية خاصة لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة للحصول على الأطراف الصناعية.

وتابعت أن المشروع يستهدف النساء ممن يرعون أبنائهم، وكذلك العمال، مؤكدة أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون هناك موازنة كبيرة للمشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية.

إنتاج مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات

وأشارت القباج، إلى أنه سيتم إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا للأولى بالرعاية.

بدء الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات

وبدأت وزارة التضامن، الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، منذ أمس، لتكوين قاعدة بيانات عن عدد الفئات المستهدفة، وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها ونوع العمل.

يقوم الشخص ذوي الاعاقة بملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg)

وأوضحت التضامن أنه يمكن للشخص أيضا الاتصال بالخط الساخن رقم 150، الذي يقوم بالرد على الاستفسارات وتوجيه المواطنين غير القادرين على تسجيل مباشرة علي الموقع الالكتروني، لأقرب جمعية أهلية في نطاقه الجغرافي ليقوم بعملية التسجيل.

وتنسق وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز التأهيل والعلاج الطبيعي لتدريب 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع أو صيانة الجهاز.

المنظومة تهدف لتوفير أطراف صناعية ذات جودة عالمية

وأكدت نيفين القباج، أن المنظومة تهدف لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالمية ومواصفات فنية عالية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والدمج في التعليم والعمل والمجتمع بأكمله.