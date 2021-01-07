«اقتحام وقتل واستقالة وإغلاق حسابات».. تفاصيل ليلة دامية في أمريكا

توترت الأحداث في الولايات المتحدة، وشهدت مظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، اعتراضا على نتائج الانتخابات التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن؛ إذ قتلت إحدى المحاربين القدامى في الاقتحام.

واستقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي من منصبه على خلفية الاحتجاجات، وأغلقت مواقع التواصل الاجتماعي حسابات «ترامب».

واقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس، بالتزامن مع الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، للمصادقة على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتبدأ عملية فرز الأصوات الانتخابية بالترتيب الأبجدي للولايات، واستأنف الكونجرس الأمريكي، اليوم، الجلسة المشتركة لفرز الأصوات الانتخابية، بعد تعليقها إثر اقتحام الكونجرس.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أعلن أمس الأربعاء، خلال الجلسة، إن ترامب لا يملك سلطة تحديد الأصوات التي ستفرز، موضحا أن قسمه بدعم الدستور يمنعنه من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي.

من جانبها، اعترضت ولاية «أريزونا» على عملية التصويت، فيما صوت «الشيوخ» بأغلبية 92 صوتا مقابل 7 أصوات برفض الاعتراض، كما رفض الاعتراض الذي قدمته «ميشيجان» و«نيفادا» لعدم توقيع رسالة الاعتراض من قبل سناتور.

وفي سياق متصل، أشارت شرطة «واشنطن»، إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم امرأة خلال الاحتجاجات، فيما اعتقل 52 شخصا.

ونوهت الشرطة الأمريكية في وقت لاحق، إلى أن المرأة المقتولة تدعى آشلي بابيت، وكانت من المحاربين القدامى، وخدمت 14 عاما في القوات الجوية الأمريكية.

وأضافت الشرطة، أن المرأة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونجرس، موضحة أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وأوضح رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، أنه عثور على قنبلتين أنبوبيتين داخل مقر اللجنتين الوطنيتين للجمهوريين والديمقراطيين، بالإضافة إلى زجاجات «مولوتوف» في «الكابيتول»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، الأمريكيين إلى تقديم أي معلومات أو مقاطع فيديو لها علاقة باقتحام الكونجرس، والشغب في العاصمة «واشنطن»، فيما أشار مسؤول تنفيذي متقاعد من المكتب، ديفيد جوميز، إلى عدم استعداد شرطة «الكابيتول» لحجم المحتجين المقتحمين المبنى.

وأعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، مات بوتينجر، اليوم استقالته من منصبه على خلفية الأحداث التي شهدها الكونجرس الأمريكي، أمس.

في السياق ذاته، قالت عمدة واشنطن، موريل باوزر، اليوم، إنه مدت حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، على خلفية الأحداث التي شهدها الكونجرس الأمريكي، موضحة أن المقتحمين، سعوا لتعطيل عمل الكونجرس.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن مثيري الشغب فشلوا في تنفيذ أهدافهم، مؤكدة أنهم سيمثلون أمام العدالة، بينما طالبت كاثرين كلارك، مساعدة الأولى، بإقالة ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميا.

واتهمت مساعدة بيلوسي، الرئيس الأمريكي بخيانة البلاد والدستور، وفقا لـ«روسيا اليوم».

من جانبها، أشارت شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية، إلى أن عددا من أعضاء الحكومة يبحثون إمكانية استخدام التعديل 25 في دستور البلاد لعزل ترامب، ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

ماكرون: الاحتجاجات لا تعكس الوجه الحقيقي للولايات المتحدة

وأغلقت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«سناب»، مؤقتا لمدة ساعة حسابات ترامب.

وقال «فيسبوك»، اليوم، إنه سيحجب صفحة ترامب لمدة 24 ساعة، بعد تقييم انتهاكين لسياستها ضد صفحة الرئيس الأمريكي الحالي.

وعلى الصعيد الدولي، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إدانته للمظاهرات، قائلا: إن الاحتجاجات لا تعكس الوجه الحقيقي للولايات المتحدة.

وأوضح ماكرون، أنه يؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن قلقه إزاء الاحتجاجات، قائلا: إنه يثق في قوة الديمقراطية الأمريكية، موضحا أن رئاسة جو بايدن، ستكون قادرة على توحيد الشعب في الولايات المتحدة.