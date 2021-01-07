إيرادات ضعيفة لفيلم أحمد آدم «صابر وراضي».. والأخير يروج له

لم يلق فيلم «صابر وراضي» للفنان أحمد آدم، النجاح المطلوب، ولكنه حقق ما يقرب من 300 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، وهو عمل كوميدي اجتماعي، منهم 13 ألفا أمس الأربعاء.

وقال أحمد آدم، في بيان خاص، إن الفيلم كوميدي اجتماعي، عمل عليه خلال 3 شهور قبل طرحه بدور العرض، وتوقيت عرضه مناسب حتي يتم إنعاش السينمات مرة أخرى .

وحقق برومو فيلم صابر وراضي مشاهدة كبيرة على يوتيوب فور طرحه نهاية عام 2020، وأثار بوستر الفيلم ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

وتفوق فيلم «ريما» أمس بإيرادات وصلت إلى 50 ألف جنيها، والعمل يدور في إطار تشويقي رعب، وحصل علي إشادات من الجميع، وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي؛ إذ أن العمل يدور في إطار رعب اجتماعي.

وحقق فيلم «الخطة العايمة» مايقرب من 32 ألف جنيها، أمس بدور العرض، وتدور أحداثه حول كفيفين، يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو على بنكه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق، وهو من بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

أما فيلم «الصندوق الأسود» للفنانة منى زكي، فحقق ما يقرب من ألفي جنيه، أمس، والعمل يدور في إطار تشويقي حول عصابة تحاول السطور على منزل صاحبته، وتتعرض لعدد من المواقف.

وحقق فيلم «زنزالة 7» مايقرب من 5 آلاف جنيه، وهو للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسي.

وبلغ ما حققه فيلم «حظر تجوال» للفنانة إلهام شاهين، 16 ألف جنيها، بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة.