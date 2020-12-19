إنذار لـ«السبكي» بسبب استغلال أغنية جورج وسوف في فيلم «صابر وراضي»

أنذر الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، المنتج أحمد السبكي بعد ما طرح الأخير فيلم سينمائي جديد بعنوان «صابر وراضي»، وهو نفس اسم الأغنية فوزي الشهيرة التي قدمها للفنان الكبير جورج وسوف منذ ما يقرب من 20 عام.

وعلمت «الوطن» أن إبراهيم أخطر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وأنذر المنتج أحمد السبكي حتى يقوم بتغير اسم العمل، أو دفع نسب حقوق الملكية الفكرية التى استغلها.

يذكر أنّ أغنية «صابر وراضي» من كلمات الشاعر فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطافي، وتقول: «صابر وراضي عاللي ناسيني وروحي فيه.. عاللي ناسيني وروحي فيه.. صابر وراضي مهما حنيني يهون عليه.. مهما حنيني يهون عليه».

وكان المنتج أحمد السبكي صاحب فيلم «صابر وراضي»، طرح البوستر الرسمي للفيلم، أول أمس الخميس، استعدادًا لطرحه للجمهور في دور العرض يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.

الفيلم من بطولة أحمد آدم، ورزان مغربي، ومحسن محيي الدين، وساندي، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.

فيلم «صابر وراضي» كان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب، وبعد أيام من التحضير، اعتذرت عن العمل لكي يحل محلها الفنانة اللبنانية رزان مغربي، وسيشارك في الفيلم ثلاثة من نجومم الغناء الشعبي بمصر والوطن العربي على رأسهم الفنان الكبير عبدالباسط حمودة والفنان محمود الليثي والفنان احمد شيبة، وسيقدم الفنان احمد ادم خلال العمل عدد من الاغنيات الشعبية رفقة الثلاثة مثلما فعل من قبل فى افلامه السينمائية.

يذكر أن آخر اعمال أحمد آدم السينمائية كان فيلم «القرموطي في أرض النار» الذي قدمه منذ عامين.