مسؤولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية

أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني للوزير، أمس، جولة تفقدية موسعة للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولو شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات.

وبدأ مسؤولو وزارة الإسكان، جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد مشروع الحدائق المركزية، ومروا على جميع قطاعات المشروع، وشددوا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومي الهام الذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يجرى بها تنفيذ 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتجول مسؤولو وزارة الإسكان، بمنطقة الأعمال المركزية، وقاموا بتفقد أحد الأبراج، وكذا نموذج تشطيب الوحدات، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجاري تنفيذها.

وانتقل مسؤولو وزارة الإسكان لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، ومتابعة إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين - التي يجرى تسليمها حاليا-، والاطمئنان على توصيل أعمال المرافق ورصف الطرق، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها مكتملة الخدمات، وكذا تفقدوا موقف تنفيذ الأعمال بالحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة».