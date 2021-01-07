طلعت وعبدالغفار يتابعان منظومة الامتحانات وتنفيذ ميكنة المستشفيات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها؛ لتلبية متطلباتها في تحقيق التحول الرقمي.

القيادة السياسية وميكنة المستشفيات الجامعية

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ عدد من المشروعات التي تتكامل للاستفادة من الفرص التي تتيجها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعي وتطوير العملية التعليمية، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمي للتعليم، وفي ضوء تنفيذ إستراتيجية بناء مصر الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، فضلا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وتناول الاجتماع إجراءات إتمام البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية ومناقشة احتياجات الجامعات من حيث دعمها بأجهزة خوادم متقدمة، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية لمباني بعض الكليات في الجامعات الحكومية، ورفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية في مجال إنترنت الأشياء، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تمت بمشروع الاختبارات المميكنة.

حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ورئيس اللجنة المشتركة للاختبارات الإلكترونية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، والأستاذ أحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات، والمهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمي، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والأستاذة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإستراتيجية والتنفيذ، والمهندس خالد متولي مدير إدارة خدمات الصحة الإلكترونية، وعدد من السادة المسؤولين بكلا الوزارتين.