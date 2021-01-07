عاجل.. أول تعليق لـ ترامب بعد تصويت الكونجرس: وعد بتسليم السلطة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير المقبل.

وأتى تصريح «ترامب»، عقب تصويت الكونجرس الأمريكي على نتائج تصويت الولايات في المجمع الانتخابي، بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وجاء التصويت بعد ليلة دامية، اقتحم فيها المئات من أنصار الرئيس الخاسر مبنى الكونجرس، واحتلوا قاعة مجلس الشيوخ، أمام أنظار العالم.

بعد ليلة دامية.. الكونجرس الأمريكي يصدق على فوز جو بايدن برئاسة البلاد

صوت الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، باعتماد نتجية انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفوز الديمقراطي جو بايدن، بأكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي، بما يضمن له المقعد.

وأتى تصويت الكونجرس على نتائج انتخابات الولايات المتحدة، بعد ليلة غير مسبوقة اقتحم فيها المئات من أنصار الرئيس الأمريكي مبنى الكونجرس.

مجلس النواب الأمريكي يرفض الطعن على نتائج بنسلفانيا

استأنف الكونجرس الأمريكي، اليوم، الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ لفرز الأصوات الانتخابية، بعد تعليقها على إثر اقتحام مبنى «الكابيتول»، من أنصار الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب.

وصوت مجلس النواب الأمريكي على الاعتراض على نتائج ولاية «بنسلفانيا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وصوت مجلس الشيوخ، بأغلبية 92 صوتا مقابل 7 أصوات برفض الاعتراض، فيما قال زعيم الأغلبية بالمجلس، السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، إنه لا يتوقع أي تصويت آخر للطعن على نتائج «المجمع الانتخابي».

وفي وقت سابق، رفض اعتراض ولايتي «ميشيجان» و«نيفادا»، لعدم توقيع رسالة الاعتراض من سناتور، فيما صوت مجلس الشيوخ برفض اعتراض ولاية أريزونا، بأغلبية 93 صوتا مقابل 6 أصوات.

وكان الرئيس الامريكيث الحالي دونالد ترامب دعا مناصريه، لمظاهرة، رفضا لنتائج الانتخابات في واشنطن، أمس الأربعاء، والتوجه إلى «الكونجرس».

وعلى إثر دعوة ترامب، اقتحم أنصار الرئيس الحالي، حواجز الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصاره إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لـ«ترامب»، ورددوا هتافات رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.