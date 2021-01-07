والدة الشهيد شريف عمر عن تعيين والده بـ«النواب»: بعتلنا هدية من السماء

تذهب أرواحهم إلى جنات الخلد، وتبقى سيرتهم وذكراهم خالدة في أذهان الوطن احترامًا وعرفانًا بما قدمه شهداء مصر الأبطال من تضحيات في سبيل أراضيهم وأهاليهم، من بينهم كان الشهيد شريف محمد عمر، الذي وُضع اسم والده الناقد الرياضي والمدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، محمد عمر، ضمن قائمة المُعينين في مجلس النواب 2021، تكريمًا بسيطًا لما قدمه البطل الشهيد للوطن.

«أم الشهيد»: تعيين والده في البرلمان استكمال لمسيرة خدمة الوطن

«شريف بعتلنا هدية من السما».. بتلك الكلمات البسيطة أعربا السيدة إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد، عن هدية نجلها البطل لوالده بتعيينه في مجلس النواب 2021، حسب ما ذكرت لـ«الوطن»، وذلك لاستكمال المسيرة في خدمة المواطنين مثلما قدم «الشهيد» من خدمات كثيرة للوطن.

والدة البطل «شريف»: ربنا كافئنا بشهيد في العيلة

حب الوطن رسالة بدأتها أسرة البطل «شريف»، وكافأهم عليها الله بأن يكون لدى العائلة شهيدًا، ورغم حزنهم الشديد على فراقه، بحسب ما قالته والدته: «أي حاجة بتيجي لخدمة الوطن بتسعدنا»، مضيفة أنّ التكريم تشريف واحترام من مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي لابن من شهدائها.

تلقى والد الشهيد شريف محمد، خبر تعينه بمجلس النواب 2021 في أثناء توجهه إلى القاهرة لقناة «أون سبورت»، لتحليل مباراة المقاولون العرب في بطولة أفريقيا، وتم الاتصال به وإبلاغه، حسب ما ذكرت زوجته، مضيفة أنّه اتصل عليها لتجهيز أوراقه لحين عودته إلى الإسكندرية: «ربنا يقدره ويكون قد المكان».

والدة الشهيد: الجيش والشرطة على تواصل مستمر معنا

وأكدت «أم الشهيد»، أنّ القوات المسلحة والشرطة دائما على تواصل مع جميع أهالي الشهداء، ولا ينسون أبنائهم، لافتة إلى أنّهم يلبون جميع طلباتهم على الفور بتوجيهات من الرئيس السيسي، حتى أنّهم خصصوا خصومات لأبناء الشهداء في المدارس الدولية، وليست الحكومية فقط، ويتابعون متطلبات أبناء الشهداء في كل عام دراسي.

وكان البطل المقدم شريف محمد عمر، استشهد في 16 مارس 2016، بعبوة ناسفة من عمل إرهابي على أرض سيناء، خلال إخلائه هو وجنوده لأحد المنازل بعد تفتيشها خلال دورية التأمين، بعد أن لاحظ «الشهيد» حركة غير عادية بالمكان، وشيّعت جنازته بالاسكندرية في 17 مارس 2016.