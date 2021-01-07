الكونجرس يسدل الستار على نتائج الانتخابات.. وترامب يعترف بالهزيمة

أسدل الكونجرس الأمريكي الستار على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بعد أن صادق بغرفتيه، على فوز جو بايدن برئاسة أمريكا، بعد جلسة طويلة انفضت لفترة من الوقت، بسبب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مقر المجلس.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، نتائج مصادقة الكونجرس، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ.

وقال «بنس» إن البرلمان صادق على فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس، بـ306 مقاعد، فيما حصل الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ونائبه على 232 صوتا، وتلى النتائج بصفته رئيس مجلس الشيوخ، وهي الوظيفة الثانية لنائب الرئيس الأمريكي، وكانت بجانبه، رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن، ويعد ذلك إقرارا منه بالهزيمة.

ويعد اجتماع الكونجرس للمصادقة على نتائج المجمع الانتخابي تحصيل حاصل، لكن ترامب جعل منه حدثا استثنائيا، بسبب محاولته عرقلة المصادقة، ومثلت إعاقة الاجتماع آخر فرصة من الناحية النظرية لبقاءه في الحكم.

وكان من المفترض أن يصوت الكونجرس على نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر، أمس، لكنها تأجلت حتى فجر اليوم؛ بسبب أعمال العنف الدامية التي وقعت في مبنى البرلمان، واعتراض عدد من المشرعين الجمهوريين على نتائج بعض الولايات، لكن هذه المحاولات فشلت.

واحتشد عشرات الآلاف من أنصار ترامب أمام مبنى الكونجرس، واقتحم بعضهم المبنى، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، حتى تمكنت قوات الأمن من استعادة السيطرة على الأوضاع، لكن 4 أشخاص لقوا حتفهم، وجرى اعتقال العشرات من الأشخاص.

وتمت الانتخابات الأمريكية في 3 من نوفمبر الماضي، في معركة حامية الوطيس نتج عنها فوز الديمقراطي بايدن، كما اختار الناخبون ممثليهم في المجمع الانتخابي، الذي اجتمع في ديسمبر الماضي، واختار بايدن رئيسا، ويتكون المجمع الانتخابي من 538 عضوا، وعلى الفائز الحصول على موافقة 270 عضوا فما فوق، للفوز بكرسي الرئاسة.