كيف تحصل على شقة سكنية بأطول فترة سداد من 3 بنوك؟

يعد حلم امتلاك شقة سكنية من أهم الأشياء التي يسعى الكثيرين لتحقيقها حتى يتمكنوا من الاستقلال بحياتهم بعيدا عن الأسرة، أو حتى يتمكنوا من تكوين أسرة جديدة بالزواج، ولكن يجد العديد منهم عائقا في الحصول على مبلغ شراء الشقة السكنية، لذلك توفر العديد من البنوك قروض التمويل العقاري للمواطنين، لمساعدتهم في الحصول على تمويل شراء الشقة السكنية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية تفاصيل الحصول على قرض التمويل العقاري بأطول فترة سداد في 3 بنوك، وفق خدمة عملاء البنوك، كالتالي:

بنك مصر

مزايا قرض التمويل العقاري

- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه.

- يجرى الحصول على قرض التمويل العقاري بمعدل عائد تنافسي.

- يحصل العميل على تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة، دون طلب البنك لأي مستحقات.

- من الممكن منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون مسجلة في الشهر العقاري.

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- مدة القرض تصل إلى 20 سنة.

- وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك.

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- الحد الأقصى 65 عاما عند استحقاق القرض لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

- ألا يقل الدخل عن 3 آلاف ​جنيه، وألا يتعدى القسط الشهري 40% من المرتب.

المستندات الخاصة بالعميل

- طلب الحصول على القرض من البنك.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهران.

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل.

- خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

البنك المصري الخليجي

مزايا القرض العقاري

- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر وتصل حتى 144 شهرا.

- تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه.

- أسعار فائدة تنافسية.

- التأمين على الحياة مجانا طوال مدة القرض.

المستندات المطلوبة

- تقرير الحالة الضريبة للعقار.

- رخصة البناء الرسمية الخاصة بالعقار.

- إعلان تخصيص العقار المطلوب شراؤه.

- وثيقة ملكية الأرض المبني عليها العقار.

- تقرير مكتب التقييم العقاري.

- صورة البطاقة الشخصية

- فاتورة مرافق حديثة «ماء، كهرباء، غاز».

- إثبات مصدر دخل كل عملاء تحويل الراتب أو القسط.

- تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.

البنك الأهلي المصري

الشروط المطلوبة

- تحديد الدخل الشهري للحصول على قرض التمويل العقاري وفق إعلان صندوق التمويل العقاري.

- عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية خاصة به حتى في حالة الميراث.

- ألا تقل سن المقترض عن 21 عامًا عند تاريخ منح التمويل، ولا تتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما أقرب.

- أن يكون المتقدمون للحصول على قرض التمويل العقاري من المصريين المقيمين فقط.

- يصل الحد الأقصى لمدة سداد التمويل العقاري إلى 20 عامًا.

- يقوم العميل المقدم على طلب التمويل العقاري بدفع نسبة 20% من سعر الوحدة، ويصل الحد الأقصى إلى 50%.

- قيمة التمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا للتقييم.

- تُحتسب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري.

المصاريف والعمولات

- لا يتحمل العميل أي مصاريف سواء كانت خاصة بفتح الحساب أو الاستعلام.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

المستندات المطلوبة

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.

- تقديم شهادة قيد للذكور والإناث.

- تقديم إيصال مرافق حديث الإصدار.

- تقديم مستندات إثبات الدخل.