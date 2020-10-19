يبحث الكثيرون عن طرق تمكنهم من الحصول على شقة الأحلام، خاصة إذا كانوا في مقتبل العمر، ومؤخرًا وبالتحديد خلال العقد الجديد، ظهرت طريقة جديدة للتمويل الحصول على وحدة سكنية، وتقسيط ثمنها، وهو التمويل العقاري، والذي يقوم به عدد من البنوك المصرية.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات الحصول على تمويل عقاري من بنك مصر، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم.

التمويل العقاري من بنك مصر

يقدم التمويل العقاري للأفراد سواء كانوا موظفين، أو أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، أو الصناعية أو الخدمية.

مميزات التمويل العقاري

يمكن للعملاء عند الحصول على تمويل عقاري الاستمتاع بالآتي..

نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية .

مدة القرض تصل إلى 20 سنة

وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك

اقل مصاريف إدارية

الشروط العامة لمنح القرض

لا يقل الدخل عن 3000 ​جنيه

الحد الأقصى للقسط الشهري لا يتعدى 40 % من المرتب

الحد الأقصى 65 عاماً عند استحقاق القرض وذلك لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

المستندات الخاصة بالوحدة السكنية

في حالة ان الوحدة مسجلة

سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير.

رخصة البناء أو تصريح البناء.

شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وان الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

شهادة تصرفات عقارية لمدة 15سنة.

آى مستند اضافي يتم طلبه من الادارة القانونية.

في حالة ان الوحدة قابلة للتسجيل.

عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري خالي من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص ومحضر استلام الأرض.

صورة من رخصة المباني.

شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة.

موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك (حال الشراء من جهات حكومية).

الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

أي مستند إضافي يتم طلبه بمعرفة الشئون القانونية (مثال: كشف تحديد مساحي موضوعه بيع لصالح العميل ورهن الوحدة السكنية لصالح بنك مصر - ........ الخ)

في حال ان الوحدة السكنية غير مسجلة

عقد الوحدة السكنية.

صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

أي مستندات أخرى يطلبها جهاز الشئون القانونية.

الأوراق المطلوبة من العميل

طلب الحصول على القرض

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهرين

إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل (كهرباء–غاز-مياه-تليفون) لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة شهور.

خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب