مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بأسيوط

لقى شخص مصرعه، بينما أُصيب آخر، اليوم، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بسور كوبرى «طما»، في البدارى بمحافظة أسيوط، بسبب الشبورة المائية.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى طما، دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث إثر أصطدام سيارة ملاكى رقم «3291ملاكى سوهاج»، بسور كوبرى طما من ناحية البداري.

وأسفر الحادث عن اصابة كل من «خالد كستر بخيت»، 27 عامًا، مقيم بمحافظة سوهاج، و«أشرف حفظي كامل»، 50 عامًا، مقيم بسوهاج، توفى وهو فى طريقه للمستشفى، وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أن الحادث وقع بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية أمام قائد السيارة فانحرف عن المسار واصطدم بالسور.

جرى رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.