وزير التعليم: استبعاد الأبحاث في تقييم الطلاب والامتحانات في موعدها

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استبعاد الأبحاث في تقييم الطلاب في الترم الأول من العام الدراسي الجاري، بعد تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس كل الحلول الممكنة لتنفيذها لاستكمال العام الدراسي.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إن الوزارة نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول رغم كل الصعوبات والتحديات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ولا يوجد جديد بشأن امتحانات الترم الأول حتى الآن.

وأضاف أن الوزارة نجحت في الحفاظ على الطلاب خلال سير الفصل الدراسي الأول وقدمت لهم تعليم متميز، كما أن مجموعات التقوية بالمدارس حلت مشكلة الدروس الخصوصية، موضحا أن مجموعات التقوية معلقة حتى يوم 20 فبراير المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابع بأن الوزارة حققت تقدماً في خطة تطوير التعليم والمناهج، وقدمت تعليم متميز وعالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم العام والفني، مشددا على أن فيروس كورونا لن ولم يتسبب في إلغاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأشار شوفي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية سيعقدان في مواعيدهما المحددة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا خلال سير الامتحانات.