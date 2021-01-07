السكة الحديد تعقم أجهزة الكشف عن المفرقعات لمواجهة كورونا (صور)

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم، تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بجميع المحطات على مستوى الجمهورية، حيث انتهى العمال من تطهير وتعقيم أجهزة الكشف عن المفرقعات، وتعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، إضافة إلى إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية مستمرة داخل المحطات، والهيئة لن تسمح بدخول أي راكب للمحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ هناك تنسيق كامل بين الهيئة وشرطة النقل والمواصلات لضبط المخالفين.

وقال رسلان، لـ«الوطن»، إنّ الحملات تهدف لمحاصرة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الركاب من خطر الإصابة بالعدوى، لافتا إلى أنّ القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى يتم تعقيمها بصورة دورية وبشكل يومي، والعاملين يطهرون المحطات الرئيسية كل ساعتين.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أنّه جرى توريد 186 عربة قطار روسية جديدة حتى الآن من إجمالي 1300 عربة، مؤكدا أنّ الهيئة تواصل عملها الجاد لتحديث منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، كما تسعى الهيئة للقضاء على التأخيرات والأعطال والحوادث الفترة المقبلة.

وأوضح رسلان، أنّ خطط تحديث السكة الحديد تسير بشكل منتظم، وأنّ جائحة كورونا لن تؤثر على تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث، مؤكدا أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط الهيئة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، كما أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.

ونوها رئيس السكة الحديد، بأنّ هناك تعليمات لورش الصيانة بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، مؤكدا أنّ هناك فرق صيانة منتشرة على الخطوط، لمواجهة الأعطال المفاجئة والطارئة للعمل على إصلاحها فورا لعدم تعطل حركة القطارات.