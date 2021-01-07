ضبط شخص لحيازته كميات كبيرة من خطوط الهواتف المحمولة في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.

تمكنت من ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم» حال استقلاله سيارة ملكه وبحوزته 2030 خط هاتف محمول – 18 بطاقة رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بتحصله على خطوط الهواتف المحمولة من بعض الموظفين بفروع بعض شركات الاتصالات «جارى تحديدهم وضبطهم».

كما أقر بحيازته لبطاقات الرقم القومي بقصد استخدامها في تفعيل الخطوط المضبوطة لترويجها وبيعها لعملائه دون عقود وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أضاف بتحصله عليها من بعض أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.