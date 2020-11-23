القبض على 5 أشخاص سرقوا سيارة نقل "فيها 500 موبايل" بأسيوط

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (سائق- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته النقل "صندوق" مملوكة لإحدى شركات بيع الهواتف المحمولة ويعمل عليها، حال تواجدها أسفل مسكنه وأضاف بأنها كان بداخلها هواتف محمولة.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة السيارات وأقروا بارتكابهم الواقعة مُستخدمين سيارة أجرة "تاكسي" وتخزين المسروقات لدى أحدهم، واشترى أحد المتهمين السيارة منهم مقابل مبلغ (30 ألف جنيه).

وتمّ ضبط بحوزتهم (مبلغ مالي من متحصلات واقعة بيع السيارة المشار إليها - 516 هاتف المحمول مختلف الأنواع)، وكذا ضبط السيارة المبلغ بسرقتها بأحد الأماكن المهجورة بدائرة مركز شرطة أسيوط