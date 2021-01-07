ترامب والانتخابات الأمريكية: الشغب يلازمه في تنصيبه ورحيله

حالة من الشغب والانفلات الأمني تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أمس، نتيجة المظاهرات الاحتجاجية لأنصار الرئيس الأمريكي المنتهية فترة ولايته دونالد ترامب، مشككين في نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، وفوز الديموقراطي، جو بادين بها، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في أحداث الاحتجاجات.

مقتل 4 واعتقال 52 شخصًا في احتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية

وأسفرت أعمال الشغب في الولايات المتحدة عن استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي من منصبه، وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي الحسابات الشخصية لـ«ترامب»، وذلك بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، في نفس توقيت الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما جعل الجلسة تعلق إلى اليوم.

وأعلنت شرطة «واشنطن» عن مقتل 4 أشخاص في أثناء الاحتجاجات، من بينهم امرأة من المحاربين القدامى خدمت 14 عامًا في القوات الجوية الأمريكة، كما اعتقل 52 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب، بعد أن عثر على قنبلتين أنبوبتين وزجاجات «مولوتوف»، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم».

أعمال الشغب تلاحق ترامب في تنصيبه ورحيله

الاحتجاجات وأعمال الشغب لازما «ترامب» منذ تنصيبه للرئاسة في 20 يناير 2017 إلى انتهاء ولايته الآن، وفوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة؛ إذ تزامن خطاب التنصيب عام 2017 بالبيت الأبيض مع أعمال شغب لعدد من المتظاهرين في شوارع واشنطن، ما أسفر وقتها عن إصابة اثنين من قوات الأمن، واعتقال أكثر من 200 شخص من المشاركين في أعمال العنف.

وأسفرت أعمال الشغب وقتها عن أضرار في عدد كبير من السيارات والمباني في شوارع واشنطن، وإصابة شرطيين بجروح بسيطة، وانتقلوا على إثرها لتلقي العلاج، حسبما ذكر مسؤول شرطة واشنطن لشبكة «بي بي سي».

كما اندلعت أعمال شغب أخرى في ولايات مختلفة، مثل «سان فرانسيسكو»، و«هيوستن»، وقابل ذلك أنصار ترامب بالحضور إلى واشنطن من جميع الولايات، لحضور مراسم التنصيب للرئيس الخامس والأربعون لأمريكا.