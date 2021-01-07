توزيع جوائز إحسان عبدالقدوس دون احتفال لأول مرة منذ 30 عاما

أعلنت أسرة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، أنّ جوائز مسابقة صالون إحسان عبدالقدوس، سيتم توزيعها هذا العام دون احتفال، بسبب ظروف فيروس كورونا.

وأضاف الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس، لـ«الوطن»: «لأول مرة منذ 30 عاما، عمر الجائزة سيتم توزيع الجوائز دون احتفال كما هو معتاد، درءًا لأي تداعيات بسبب فيروس كورونا، وستبدأ إرسال الجوائز للفائزين على منازلهم خلال الأيام المقبلة».

وأعلن صالون إحسان عبد القدوس الثقافي، نتيجة مسابقته السنوية لعام 2020 في مجالات القصة القصيرة أو الرواية أو نقدهما، اتساقا مع دوره في مواصلة البحث عن المواهب الأدبية وإتاحة الفرصة أمام كل صاحب قلم للمشاركة في إثراء الحركة الثقافية وتزويدها بالدماء الجديدة والواعدة.

أسماء الفائزين: أولا: فرع القصة القصيرة:

1- عبير إمام محمد زكريا، عن قصتها (دخان المدينة).

2- إيمان علي عبد الهادي، عن قصتها (وميض).

3- أحمد إسماعيل إبراهيم (أحمد الحلواني)، عن قصته (إنكار).

4- إيمان سعيد شافعي سليمان، عن قصتها (تسونامي العشق).

5- حسني محمد حسن، عن قصته (سيدي مرزوق).

ثانيا: فرع الرواية:

1- صلاح فؤاد عبده شعير، عن روايته (رحيق النساء).

2- شاهيناز محمد بهي الفقي، عن روايتها (يا شمس أيوب).

3- عبد الرحيم أحمد سليمان، عن روايته (أنّات الخريف).

4- فتحي محمود اسماعيل، عن روايته (هي عصاي).

5- هشام شعبان عوض محمد، عن روايته (ثلاثة ورابعهم كلبهم).

ثالثا: فرع المقال النقدي:

1- أحمد محمد الصغير محمد، عن مقاله (أشكال التجريب فى رواية حذاء الفيللين للروائي المصري وحيد الطويلة).

2- أحمد يوسف عزت صالح، عن مقاله (الأدب النانوي استخدام تقنية الجزيئات متناهية الصغر في بنية القصة القصيرة جدا «عينة قصصية مختارة»).

3- هند أحمد السيد محمد، عن مقالها (الخطاب الحواري في روايات محمد جبريل رواية «مقصدي البوح لا الشكوى»).

4- محمد سيد محمد أبو العلا، عن مقاله (نماذج ومذاهب فلسفية لأبطال القصة عند إحسان عبدالقدوس).

5- محمد سمير عبدالسلام، عن مقاله (البحث المتجدد عن الهوية وأحاسيس التجاوز في النص السردي قراءة لرواية الأفيال لفتحي غانم).