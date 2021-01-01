في ذكرى ميلاده.. 4 أعمال لـ إحسان عبدالقدوس ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

101 عاما تمر على ميلاد الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، الذي ولد في مثل هذا اليوم 1 يناير عام 2019، والذي قدم للسينما والدراما المصرية العديد من الروايات الأدبية التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات منها «حتى لا يطير الدخان، لا أنام، النظارة السوداء، لا تسألني من أنا، أنف وثلاثة عيون، الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال، العذراء والشعر الأبيض، أرجوك أعطني هذا الدواء، الرصاصة لا تزال في جيبي، الخيط الرفيع، أين عقلي، لا تطفئ الشمس، لن أعيش في جلباب أبي، دمي ودموعي وابتسامتي».

وفي ذكرى ميلاد الأديب إحسان عبدالقدوس، تم اختيار عدد من أفلامه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، ترصد «الوطن» أبرزها في السطور التالية.

أين عمري

عام 1956 عرض فيلم «أين عمري» عن رواية إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج أحمد ضياء الدين، بطولة ماجدة، يحيى شاهين، زكي رستم، أحمد رمزي، أمينة رزق، وتدور قصته حول المراهقة الصغيرة التي تبحث عن النضوج سريعًا وتصبح امرأة ومن أجل ذلك تتزوج رجلًا كبيرًا في العمر، وتدخل معه في عدد من الصراعات.

أنا حرة

قدم إحسان عبدالقدوس قصة «أنا حرة» عام 1959، سيناريو وحوار نجيب محفوظ، بطولة لبنى عبدالعزيز، شكري سرحان، حسن يوسف، حسين رياض، زوزو نبيل، محمد عبدالقدوس، إخراج صلاح أبوسيف، وتدور أحداثه حول فتاة ترفض كل القيود المحيطة بها وتبحث دائمًا عن حريتها.

في بيتنا رجل

عام 1961 قدم إحسان عبدالقدوس فيلم «في بيتنا رجل»، سيناريو وحوار يوسف عيسى، إخراج هنري بركات، بطولة عمر الشريف، رشدي أباظة، زبيدة ثروت، زهرة العلا، حسن يوسف، حسين رياض، توفيق الدقن، تدور حول مناضل شاب يتورط في قضية اغتيال ويضعه القدر في كنف أسرة بسيطة ويختبئ لديها، ويقع في غرام شقيقة صديقه.

امبراطورية ميم

عام 1972 أعد الأديب نجيب محفوظ السيناريو والحوار لفيلم «امبراطورية ميم» عن قصة إحسان عبدالقدوس، بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، ليلى حمادة، تحية قنديل، هشام سليم، دولت أبيض، إخراج حسين كمال، وتدور أحداثه حول امرأة أرملة لديها عدد من الأبناء في سن المراهقة وتتحمل مسئوليتهم وتنسى نفسها حتى تقع في غرام رجلًا أخر.