إدانات أمريكية ودولية على عملية اقتحام الكونجرس من أنصار ترامب

توالت ردود الأفعال الأمريكية والدولية، المنددة باقتحام أنصار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مبنى كونجرس البلاد، أمس، وأسفرت عملية الاحتجاجات والاقتحام عن مقتل 4 أشخاص من بينهم امرأة، فيما اعتقل 52 شخصا، وأصيب ما لا يقل عن 14 من الشرطة.

ووجه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية «تكساس»، الجمهوري تيد كروز، اليوم، انتقادات حادة لعملية اقتحام كونجرس بلاده، معتبرا أن عملية الاقتحام عمل إرهابي داخلي، واعتداء مروعا على النظام الأمريكي الديمقراطي.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم، إن أحداث العنف في مبنى الكونجرس غير مقبولة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وندد رؤساء أمريكيون سابقون، باقتحام أنصار ترامب، الكونجرس، معتبرين أنه عملا مخزيا، واعتداء على الدستور.

وقال الرئيس الأسبق بيل كلينتون، في بيان، إن الهجوم غذته 4 سنوات من السياسات المسمومة، فيما شن الرئيس الأمريكي الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، هجوما على قادة الحزب الجمهوري، موضحا في بيان، أنه هاله السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، وقلة الاحترام التي ظهرت تجاه المؤسسات والتقاليد الأمريكية وقوات الأمن.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس السابق باراك أوباما، أن أعمال العنف مخزية، وليست مفاجأة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وصادق «الكونجرس» الأمريكي، في وقت سابق، اليوم، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بـ306 أصوات، مقابل 232 صوتا حصل عليها الجمهوري دونالد ترامب بالمجمع الانتخابي.

«المجلس الأوروبي»: الكونجرس معبد للديمقراطية.. وميركل تلوم ترامب في عملية الاقتحام

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم، عن صدمته، قائلا إن الكونجرس معبدا للديمقراطية، مضيفا إنه يثق في أن واشنطن ستضمن انتقالا سلميا للسلطة لجو بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية.

من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام الكونجرس، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وألقت ميركل، باللائمة على ترامب في عملية الاقتحام، مشيرة إلى أ، عدم قدرة الرئيس الأمريكي الحالي على الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، جعلت مثل هذا الحدث ممكنا.

وكان ترامب، قال في وقت سابق اليوم، إن إعلان فوز بايدن في الانتخابات يمثل نهاية أعظم فترة ولاية أولى في تاريخ «البيت الأبيض»، مضيفا إن هذه هي البداية فقط في القتال لجعل بلاده عظيمة مجدد.

وأوضح ترامب، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه رغم اختلافه كليا مع نتيجة الانتخابات، سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من يناير الجاري

وفي بريطانيا، ندد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، اليوم، بمشاهد مخزية في الولايات المتحدة، قائلا على موقع «تويتر»، إن واشنطن تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف «جونسون» أنه من الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة في الولايات المتحدة.

السويد: ترامب والعديد من أعضاء الكونجرس يتحملون مسؤولية التطورات في واشنطن

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم، إن الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة أمس كانت مروعة، مشيرة في تصريح خاص لشبكة «سكاي نيوز»، إلى أنه لا يوجد مبرر لهذا المستوى من العنف، ويجب أن تمضي البلاد قدما، ويكون هناك انتقال منظم للسلطة

وفي السويد، وصف رئيس الوزراء ستيفان لوفين، اليوم، الاحتجاجات أمام الكونجرس بالاعتداء على الديمقراطية، موضحا أن ترامب والعديد من أعضاء الكونجرس يتحملون مسؤولية كبيرة عن التطورات في واشنطن، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، عن انزعاجه جراء عملية الاقتحام، وقال إن الديمقراطية في الولاياتت المتحدة مرنة وذات جذور عميقة وستتغلب على الأزمة، وفقا لما ذكرته صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

وفي الهند، أعرب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عن صدمته، قائلا على موقع «تويتر»، إنه يجب استمرار الانتقال المنظم والسلمي للسلطة، موضحا أنه لا يمكن السماح بتخريب العملية الديمقراطية، من خلال احتجاجات غير القانونية.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عملية الاقتحام بالعمل المشين، فيما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي، عن صدمته جراء الهجوم على الكونجرس، معبرا عن إدانته للحادث.

وعلى الجانب الآخر، هنأت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، اليوم، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ،عقب مصادقة الكونجرس في بلاده، على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقالت «سولبرج» على «تويتر»، إن بلادها تتطلع للتعاون مع الرئيس المنتخب وفريقه عقب انتقال السلطة إليه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.