البابا يغيب عن الكاتدرائية ويتلقى التهاني افتراضيا بعيد الميلاد

غاب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح يوم عيد الميلاد المجيد، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتلقى البابا التهاني بالعيد عبر البرقيات والاتصالات الهاتفية والرسائل، حيث يتواجد حاليا في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث ترأس في كنيسة التجلي الملحقة بالمقر مساء أمس، قداس العيد، بمشاركة عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مدبولي يهنئ البابا بعيد الميلاد

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بعيد الميلاد، حسب تقويم الكنائس الشرقية، ونشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أن البابا تلقى التهاني عبر الفيديو كونفرانس من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصلته برقيات تهنئة بعيد الميلاد من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي عبر في برقيته، عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، داعيا إلى البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا وشعب مصر العظيم بالخير، والأمن، والسلام.

وزير الداخلية: احتفال مصر بعيد الميلاد يعكس مشاعر المصريين

كما أرسل وزير الداخلية محمود توفيق، برقية تهنئة إلى البابا، قال فيها: "يسرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد. إن إحتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الإنتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية".

وأرسلت وزيرة الصحة هالة زايد، برقية تهنئة للبابا أكدت فيها أن أن مصر تضرب أروع الأمثلة في التكاتف بين جموع المواطنين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الشعب المصري العظيم، معربة عن تمنياتها أن تأتي الأعياد بالبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ الله مقدرات وطننا الحبيب حتى عبور هذه الجائحة بأمان.

رئيس النواب للبابا: أهنئكم بالعيد

كذلك أرسل رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ببرقية تهنئة، قال فيها: "في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها، ‏لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".

وأضاف عبدالعال: "أن مصر التي قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن" "وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة، وأن هذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير‏."

وقدم رئيس النواب التهنئة في ختام البرقية قائلًا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات".