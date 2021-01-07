على الطريقة المصرية.. إسقاطات وسخرية من احتجاجات أمريكا «صور»

تتصدر أحداث الشغب والاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أنصار الرئيس المنتهية فترة ولايته دونالد ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، خاصة بعد مقتل 4 أشخاص، واعتقال 52 من المتظاهرين، عقب اقتحام الكونجرس الأمريكي، نظرا للتشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية، التي أجريت في نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الديموقراطي جو بايدن.

مشاهد الاحتجاجات في الولايات المتحدة أمس صارت محلا للسخرية والإسقاط السياسي، على ما حدث سابقا في مصر خلال فترة حكم المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صورا من مشاهد الاحتجاجات بأمريكا وربطها بمشاهد مشابهة حدثت في مصر، وكتابة التعليقات الساخرة عليها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من احتجاجات أنصار ترامب بالـ«كوميكس»

ونشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للمتظاهرين في الولايات المتحدة أمام مبنى الكونجرس، معلقا عليها: «على الكونجرس رايحين شهداء بالملايين.. مليوينة دعم الشرعية في واشنطن»، ساخرا من شعارات الجماعة الإرهابية خلال فترة ثورة الشعب المصري عليهم في 30 يونيو «على رابعة رايحين شهداء بالملايين».

وكتب حساب آخر على صورة نشرها يظهر فيها الرئيس دونالد ترامب يلوح بيديه، معلقا عليها: «الشرعية.. الشرعية»، وهى الكلمة التي رددها كثيرا المعزول محمد مرسي على الرغم من ثورة الشعب المصري عليه، وخروجهم في جميع المحافظات ضده.

ونشرت إحدى الصفحات الشهيرة باستخدام الـ«كوميكس» صورة للمتظاهرين في الولايات المتحدة، في أثناء اقتحامهم للبيت الأبيض، وعلقوا عليها «عاجبك كدة دخلنا كارفور بالغلط»، وهو ما كان يشبه أحداث اقتحام المراكز التجارية في مصر.

وتداول آخرون صورا للاحتجاجات الأمريكية واقتحام مبنى الكونجرس وربطوا تلك الصورة بمشهد من فيلم «الناظر» لحظة دخول التتار إلى مصر، وهو ما تشابه في الملابس مع المتظاهرين من أنصار ترامب.

وبعد قبول «ترامب» انتقال مُنظم للسلطة في يناير، تداول رواد الـ«سوشيال ميديا» صورة من فيلم «ابن حميدو»، للتعبير عن رضوخ الرئيس المنتهية فترة ولايته لتسليم السلطة الديموقراطي جو بايدن.