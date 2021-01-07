مستشار عمرو موسى: الأطباء لم يحددوا موعد خروجه.. وأسرته تطمئن عليه هاتفيا

قال الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامي لـ عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إن حالته أصبحت مستقرة الآن بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، مضيفا أن الأطباء أكدوا أن حالته الصحية تتحسن.

وأوضح كامل في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن موسى خرج من غرفة الرعاية المركزة إلى غرفة عادية، ولم يخضع إلى جلسات تنفس صناعي، أو يحتاج إلى أنابيب أكسجين.

وأضاف كامل: «أول ما حالته تستقر تماما سوف يخرج من المستشفى، وسوف يقوم بعمل مسحة pcr، ليتأكد من سلبية الفيروس».

وأشار إلى أن الحالة تتحسن وعلاماته الحيوية مستقرة كما أكد الأطباء المعالجين.

ونفى كامل ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية غير صحيح وهي مجرد شائعات، وأنه يجري فحوصات وتحاليل يومية للاطمئنان على استقرار الحالة الصحية.

وأكد كامل أن موعد خروج عمرو موسى لم يحددها الأطباء حتى الآن، مضيفا أن أسرة موسى تتواصل معه عن طريق التليفون بالإضافة إلى التواصل مع الأطباء المعالجة للاطمئنان على صحته، ونظرا لمنع الزيارات فالتواصل بيكون عن طريق التليفون فقط.

يذكر أن المكتب الإعلامي للأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق قد أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها.

مكتب موسى يشكر من سأل على صحته

وأصدر مكتب أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، أن حالة «موسى» تخضع للإشراف الطبي، وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

واختتم البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقاء عمرو موسى، ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.