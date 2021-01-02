عمرو موسى يطمئن المصريين عبر «الوطن» بعد إصابته بكورونا: حالتي مستقرة

وجه السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية السابق، الشكر لكل المصريين ومتابعيه بالعالم العربي، على رسائل الطمأنينة التي وصلت إليه منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى، في أول تصريح له عقب إصابته لـ«الوطن»،: «الحمدلله والشكر لله الحالة مستقرة وليس هناك تدهور، وبدليل أنني أتحدث إليكم الآن».

ورفض موسى، الإفصاح عن كواليس الإصابة، مؤكدًا انه موجودٌ الآن بأحد المستشفيات بناء على نصيحة الأطباء.

وكان أحمد كامل المستشار الإعلامي لـ عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السابق، كشف كواليس نقل «موسي» لأحد المستشفيات بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال كامل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عمرو موسى أجرى عدة فحوصات اليوم، وقرر الأطباء بعد ظهور نتيجة التحاليل، ذهابه للمستشفى ليكون تحت الرعاية والمتابعة الطبية المستمرة.

ونفى كامل أن يكون هناك تدهور في صحة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية مؤكدا أن هناك متابعة مع الأطباء والوضع مستقر حتى الان .

يذكر أن المكتب الإعلامي لـ عمرو موسى صرح أمس بثبوت إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية المسحة التي أجراها.

وقال بيان صادر عن المكتب إن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

واختتم موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.