5 معلومات عن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تزامنا مع المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مختلف المجالات، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان آليات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لاستكمال أعمال التطوير داخل المحافظات والقرى، وانطلق العمل من قبل في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

وأوصى وزير الإسكان بضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والمتابعة اليومية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه التنفيذ.

ووجه الجزار بتشكيل لجنة للمتابعة الأسبوعية، ومجموعات عمل لدراسة الاحتياجات الفعلية للقرى والتوابع ووضع الخطط والبرامج الزمنية للتنفيذ، بالإضافة إلى فرق للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على الأرض.

وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى تطوير نحو 1500 قرية بـ50 مركزاً على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ المبادرة، لتوفير الخدمات المختلفة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية لهذا المشروع، وتذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»:

1- تشمل المرحلة الثانية من المبادرة تطوير 1500 قرية بـ50 مركزاً على مستوى الجمهورية.

2- تشمل خطة تنفيذ المرجلة الثانية من المبادرة تنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى، وترتيب الأولويات.

3- انعقاد لجنة بشكل أسبوعي، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات، التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير بالمرحلة الثانية.

4- تشكيل مجموعات عمل للمرور على القرى التي سيتم تطويرها ضمن المبادرة.

5- وضع الخطط والبرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على الأرض.