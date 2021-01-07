وجه بمراجعة استهلاكي لمياه الشرب يا وزير الإسكان

أنا مواطن على المعاش، لا يزيد معاشي عن 1500 جنيه كل شهر، وأسكن في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، فوجئت الشهر الماضي بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، تطالبني بسداد فاتورة مياه الشرب التي تصل إلى 700 جنيهاً، عن شهر نوفمبر، دون أي مبرر أو داعي، علماً بأنني كنت أدفع 70 جنيه شهرياً من قبل، زادوا إلى 200 جنيهاً، وأنا لا عمل لي ولا دخل إضافي، ولا أعرف كيف سأسدد مبلغ 700 جنيه قيمة استهلاك المياه، ومعاشي 1500 جنيهاً، فكيف آكل أو أنفق على متطلبات الحياة الأخرى؟ أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان توجيه السادة المسؤولين بالشركة لمراجعة استهلاكي مرة أخرى.

سلامة السيد عبدالمقصود

الزاوية الحمراء – القاهرة