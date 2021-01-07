تحصين 47030 طائراً من الأمراض الوبائية وحملات لغلق الأسواق بكفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية مؤكداً أنه تم تحصين 47030 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن تطهير 7 أسواق، و 13 رياشة، ومعاينة 17 مزارع، وسحب 202 عينة ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 31 تصريح نقل طيور، بإجمالي 66500 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مازالت عمليات التسجيل والترقيم مستمرة، مؤكداً أنه يتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد وإرتداء الكمامات، بالإضافة إلي عمليات الرش الجماعي بوحدة شباس عمير، بمركز ومدينة قلين.

وقال «عبداللاه»، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن المحافظ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

وفي سياق مختلف، شهدت مدينة وقرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تعقيم وتطهير خطوط الصرف الصحي بعدد من المناطق، ومنها منطقة مدحت الزيات، وشارع اسماعيل وتقاطع شارع قسم شرطة البندر شارع الفاضلي من الغفران، وشارع مسجد الرحمه ارض البرماوي نزله الإسعاف أمام قهوة العربيه، أمام مستشفى دار الجنين من شارع البزاوي، شارع العادلي من الشركات، ترعة القضائية، بالإضافة إلى إصلاح أخطار الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة، بحضور فرق عمل التطهير التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة المهندسة عايدة ماضي رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

كما شهدت غلق وفض الأسواق الأسبوعية في إطار اتخاذ الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة، والتصدي لعدوى فيروس كورونا.، كما شهدت مدينة دسوق، التوسعة فى الزراعات داخل المشتل، ومتابعة الأعمال بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق ،وتجميل شوارع المدينة من تقليم وتهذيب الأشجار والنخيل بكورنيش النيل، ومتابعة أعمال تجديد زراعات الأحواض الزراعية بشارع الشركات ومتابعة أعمال تنظيف الاحواض والحشائش.